По російськими майнерами та власниками криптовалюти завдали подвійного удару

Черговий виток західних санкцій, які звалились на рф через війну з Україною, торкнувся російських майнерів і власників криптовалюти.





Спочатку найбільша у світі біржа з ​​торгівлі цифровими активами Binance запровадила обмеження для користувачів із Росії, загальна вартість цифрових активів яких перевищує 10 000 євро. Відтепер такі багаті криптовалютні Буратіно зможуть лише вивести свої кошти з гаманців Binance.

Жодної більше торгівлі криптовалютою чи інвестицій у цифрові активи. А ще представники біржі відразу зазначили, що, якщо міжнародна спільнота вимагатиме повного блокування або інших каральних заходів проти росіян, Binance відразу їх підтримає.

Тим часом американська влада вдарила по російських майнерах. У список санкцій США включили компанію BitRiver, що є одним з найбільших в рф дата-центрів, що спеціалізуються на розміщенні майнінгового обладнання.