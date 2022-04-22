По російськими майнерами та власниками криптовалюти завдали подвійного удару
Binance запровадила обмеження для клієнтів із росії, загальна вартість активів яких перевищує 10 000 євро.
Черговий виток західних санкцій, які звалились на рф через війну з Україною, торкнувся російських майнерів і власників криптовалюти.
Спочатку найбільша у світі біржа з торгівлі цифровими активами Binance запровадила обмеження для користувачів із Росії, загальна вартість цифрових активів яких перевищує 10 000 євро. Відтепер такі багаті криптовалютні Буратіно зможуть лише вивести свої кошти з гаманців Binance.
Жодної більше торгівлі криптовалютою чи інвестицій у цифрові активи. А ще представники біржі відразу зазначили, що, якщо міжнародна спільнота вимагатиме повного блокування або інших каральних заходів проти росіян, Binance відразу їх підтримає.
Тим часом американська влада вдарила по російських майнерах. У список санкцій США включили компанію BitRiver, що є одним з найбільших в рф дата-центрів, що спеціалізуються на розміщенні майнінгового обладнання.