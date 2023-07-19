Глава Instagram визначився у виборі між Android та iOS

Глава Instagram Адам Моссері заявив, що Android краще, ніж iOS. Про це він написав у пості на Threads.

Заява Моссері стала відповіддю на пост популярного техноблогера MKBHD Маркеса Браунлі, який запропонував передплатникам у Threads поділитися своєю думкою про технології.

“Тепер Android краще, ніж iOS”, – заявив Моссері без жодних пояснень.

Невідомо, що саме глава Instagram мав на увазі, оскільки він не став пояснювати, чим iOS поступається Android, і чому раніше перша операційна система була кращою.

У коментарях користувачі підтримали дискусію, а деякі використовували глузування та образи на адреси користувачів ОС від Google та Apple .

У минулому Моссері висловлювався щодо операційної системи Apple, коментуючи відмову від випуску Instagram для iPad. Тоді він казав, що користувачі iPad — це не настільки велика група людей, щоб розробка окремої програми була пріоритетною метою компанії.

При цьому програма Threads офіційно підтримується тільки на iPhone та iPod Touch. Чи має намір Моссері випустити Threads для iPad, не повідомляється.