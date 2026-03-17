Магнітні бурі 17 березня: космічна погода стабілізувалася після тривалого шторму

У вівторок, 17 березня 2026 року, геомагнітне поле Землі нарешті повернулося до спокійного стану. Тривала магнітна буря, яка вирувала всі вихідні та частково в понеділок, повністю відступила, давши нашій планеті час на перепочинок.

Поточна геомагнітна ситуація: За актуальними даними Центру прогнозування космічної погоди (NOAA), сьогодні планетарний К-індекс опустився до безпечного рівня — 2 бали (зелена зона). Це означає відсутність будь-яких суттєвих магнітних збурень.

Вплив корональної діри, яка раніше спровокувала прискорення сонячного вітру, вичерпався. Наразі швидкість потоку плазми поблизу Землі знизилася до стандартних фонових значень (близько 350–400 км/с), а нових потужних спалахів на Сонці, спрямованих у наш бік, не зафіксовано.

Вплив на самопочуття: Сьогоднішній день є ідеальним для відновлення сил. Якщо протягом попередніх кількох діб ви відчували характерні для метеозалежності симптоми — безсоння, головний біль, стрибки артеріального тиску чи загальну втому — сьогодні цей дискомфорт має повністю зникнути. Організм повертається до звичного ритму, тому це чудовий час для відновлення повноцінної фізичної активності, тренувань на свіжому повітрі та вирішення робочих завдань, що потребують високої концентрації.