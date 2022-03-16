Стало відомо, чи можуть звільнити робітника за прогули під час війни

Війна внесла значні корективи у трудові будні українців. Частині населення довелося виїхати за кордон або ж переїхати в західні регіон країни щоб убезпечити свою родину. Інші долучилися до Збройних сил України і захищають батьківщину від окупантів.





Зрозуміло, що такі громадяни наразі не можуть дотримуватися нормального графіку роботи, який у них був до війни. А де хто й узагалі не має можливості потрапити на робоче місце. Як же в такому випадку оформити свою відсутність, щоб не втратити роботу.

Чи дозволено звільняти працівників під час війни?

Як зазначили у Раді національної безпеки і оборони, трудовий кодекс України не передбачає такого приводу для звільнення, як війна. Однак цим приводом є відсутність на робочому місці без пояснення причини. І хоча Держслужба України з питань праці не рекомендує звільняти працівників за прогул, остаточне рішення залишається за роботодавцем. Тож краще перестрахуватися й оформити свою відсутність офіційно.

Як оформити відсутність на робочому місці?

Якщо причиною прогулу стали непередбачувані причини і ви не встигли попередити начальника про свою відсутність, він може запропонувати наступні варіанти:

відпустку – щорічну оплачувану, за свій рахунок або ж будь-яку іншу, передбачену вашим договором із роботодавцем;

– щорічну оплачувану, за свій рахунок або ж будь-яку іншу, передбачену вашим договором із роботодавцем; дистанційну роботу – робота вдома, або альтернативний графік у відповідності до особливих обставин працівника (зі збереженням фіксованої кількості робочих годин).

Якщо ж підлеглий був мобілізований до лав Збройних сил України і пішов воювати , йому взагалі не потрібно турбуватися про офіційне оформлення своєї відсутності на роботі. Адже держава гарантує йому збереження не лише роботи і посади, але й середнього доходу, який він отримував до війни. Тож захисники України можуть цілком зосередитися на своєму головному обов’язку.

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