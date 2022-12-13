Украинцям заплатять за комуналку: як отримати субсидію та чому можуть відмовити

В Україні для громадян з низьким доходом передбачена фінансова допомога у вигляді субсидії. Гроші на сплату комуналки можуть отримати українці, у яких сума рахунків складає понад 20% від місячного доходу родини. Причому кошти на сплату ЖКП українці тепер отримують у готівковій формі. Суму такої виплати розраховують для кожного споживача окремо відповідно до розміру доходу його родини. Середній же розмір субсидії на опалювальний сезон 2022/2023 становить 1800 грн.

Щоб отримати субсидію, українцям потрібно звернутися до Пенсійного фонду, якому органи соціального захисту нещодавно передали цю функцію. Зокрема можна подати заяву через мобільний додаток ПФУ або його веб-портал, а також у «Дія». Крім того субсидію оформляють у ЦНАПах, органах місцевої влади та філіях Пенсійного фонду за особистим зверненням.

Завдяки субсидіям у держави є можливість надати допомогу всім потребуючим українцям, особливо представникам пільгових категорій населення, які не в змозі оплатити рахунки за комунальні послуги. А завдяки передачі функції виплати субсидій Пенсійному фондові ця допомога стала ще більш прозорою та ефективною.

Кому можуть відмовити у субсидії

Відмовити п призначенні субсидій можуть українцям, у яких:

витрати на комуналку складають менше 20% доходу родини;

є борги за комунальні послуги на суму понад 680 грн.

Перша категорія просто не підпадає під закон про субсидії, тож для таких громадян не передбачено жодних виплат.

Натомість боржники можуть претендувати на субсидію, якщо вирішать питання зі своїм боргом. Зробити це можна або шляхом погашення комунальної заборгованості, або уклавши договір про її реструктуризацію.

Варто зазначити, що проблеми із призначенням субсидії через борги за комуналку можуть виникнути навіть у громадян, які отримували її роками. Тож якщо субсидію не продовжили через невчасно оплачені рахунки, потрібно їх оплатити та повторно звернутися до уповноважених органів із заявою. Крайня дата подачі документів – 15 грудня.