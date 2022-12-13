Украинцам заплатят за коммуналку: как получить субсидию и почему могут отказать

В Украине для граждан с низким доходом предусмотрена финансовая помощь в виде субсидии. Деньги на оплату коммуналки могут получить украинцы, у которых сумма счетов составляет более 20% месячного дохода семьи. Причем средства на оплату ЖКУ украинцы теперь получают в наличной форме. Сумма такой выплаты рассчитывается для каждого потребителя отдельно в соответствии с размером дохода его семьи. Средний размер субсидии на отопительный сезон 2022/2023 составляет 1800 грн.

Чтобы получить субсидию, украинцам следует обратиться в Пенсионный фонд, которому органы социальной защиты недавно передали эту функцию. В частности, можно подать заявление через мобильное приложение ПФУ или его веб-портал, а также в «Дия». Кроме того, субсидию оформляют в ЦНАПах, органах местной власти и филиалах Пенсионного фонда по личному обращению.

Благодаря субсидиям у государства есть возможность оказать помощь всем нуждающимся украинцам, особенно представителям льготных категорий населения, которые не в состоянии оплатить счета за коммунальные услуги. А благодаря передаче функции выплаты субсидий Пенсионному фонду эта помощь стала еще более прозрачной и эффективной.

Кому могут отказать в субсидии

Отказать в назначении субсидий могут украинцам, у которых:

расходы на коммуналку составляют менее 20% дохода семьи;

есть долги за коммунальные услуги на сумму более 680 грн.

Первая категория просто не подпадает под закон о субсидиях, поэтому для таких граждан не предусмотрено никаких выплат.

Должники же могут претендовать на субсидию, если решат вопрос со своим долгом. Сделать это можно либо путем погашения коммунальной задолженности, либо заключив договор о ее реструктуризации.

Следует отметить, что проблемы с назначением субсидии из-за долгов за коммуналку могут возникнуть даже у граждан, получавших ее годами. Если субсидию не продлили из-за несвоевременно оплаченных счетов, нужно их оплатить и повторно обратиться в уполномоченные органы с заявлением. Крайняя дата подачи документов – 15 декабря.