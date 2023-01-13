Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на GSMinfo: сегодня, 13 января, убывающая Луна находится в Весах. Подходящее время для отдыха после напряженной работы. Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества. Полезна коллективная работа, всевозможные поездки или путешествия. Внутренняя энергия снова выходит на пик.

♈ Овен

Разговоры о деньгах, как правило, самые трудные. Но вы должны делать то, что должны делать. Внимательно следите за своими финансами. Спросите с тех, кто вам должен то, что вам причитается. Знайте, что прямое общение является ключом к изменению этой ситуации. Если же вам нужно разобраться со своими долгами, сделайте это как можно скорее! Если же вы думали о благотворительности, сейчас самое подходящее время, чтобы поддержать дело, которым вы глубоко увлечены.

Космический совет: разберитесь с финансами.

♉ Телец

Вы уже являетесь всем, чем стремитесь быть. Вам просто нужно подключиться к внутреннему резервуару силы и мужества. Что-то подсказывает, что вы готовы проявить себя лучшая версия себя и вдохновить других сделать то же самое! Когда дело доходит до сердечных дел, звезды вам напоминают, что есть тонкая грань между уверенностью и дерзостью.

Космический совет: вам нужно найти внутренний источник силы.

♊ Близнецы

Циклы созидания и циклы разрушения происходят одновременно. Буря вырывает с корнем старые деревья, а новые семена сажают в почву с любовью и заботой. И каждый шторм сулит вам обновление.

Космический совет: грядут ветра перемен.

♋ Рак

Нужно ли вам напрягаться по 18 часов в день, чтобы добиться успеха? Есть о чем подумать. Сегодня звезды призывают вас задуматься о том, что значит работать с умом. Что значит уделять первостепенное внимание заботе о себе и лучшему балансу между работой и личной жизнью. Помните: быть постоянно занятым больше не в тренде.

Космический совет: вам нужно стремиться к балансу между работой и личной жизнью.

♌ Лев

Сегодня вас просят взвесить не весах истины бремя, которое вы таскаете с собой уже некоторое время. Убывающая луна дает вам возможность взглянуть на траекторию своей жизни через призму осознания, понять свою роль и освободиться.

Космический совет: вы рискуете повторить ошибки прошлого.

♍ Дева

Сегодня звезды обращают ваше внимание на некую змею, прячущуюся в траве. Если вы чувствуете, что кто-то намеренно пытается «подсолить» ваше существование, возможно, вы правы. Не игнорируйте то, что вам говорят в это время.

Космический совет: кто-то намеренно пытается подпортить вашу жизнь.

♎ Весы

Вы уже являетесь всем, чем стремитесь быть. Все, что вам нужно сделать, это обратить свой взор внутрь себя. Все, что вам нужно сделать, это настроиться на частоту своего сердца. Ваша задача в ближайшие месяцы — развивать самодисциплину. Найдите немного времени для своей ежедневной практики, даже если вам кажется, что это самая сложная задача в мире.

Космический совет: развивайте самодисциплину.

♏ Скорпион

Не спрашивайте, что вы получите. Хороший способ быть на одной волне со Вселенной — помнить об окружающих. Вы столкнетесь с нарушителями спокойствия, которые сомневаются в ваших безупречных намерениях, и это нормально.

Космический совет: подарите окружающим хорошее настроение.

♐ Стрелец

В новом году вы распространяете радость и становитесь ближе с родными. Помните, умение принимать людей такими, какие они есть, освободит место для волшебства. Стрельцы, занятые ремонтом, могут столкнуться с трудностями. Непредвиденные расходы могут подстерегать там, где вы не ожидали.

Космический совет: вы можете столкнуться с непредвиденными расходами.

♑ Козерог

Вам есть что отпраздновать. Некоторые из вас давно готовились к знаменательному событию, но могут случиться и непредвиденные. А если вы в настроении вернуть сексуальный образ, поэкспериментируйте с новыми видами спорта.

Космический совет: вам стоит записаться на занятия спортом.

♒ Водолей

Вы готовы к романтике, которая затмит любую романтическую комедию, в то время как у вас перехватит дыхание. Вы заслуживаете каждой частички любви, которую вы привлекли в свой мир.

Космический совет: вы готовы покорять новые романтические высоты.

♊ Рыбы

Рана может превратиться в прекрасный или незаметный шрам, если ее правильно обработать. А если помнить о прошлом, то каждая ошибка может стать бесценным напоминанием о том, какие действия являются неправильными. Ваш внутренний свет поможет превратить эти раны в мудрость. Ваш внутренний свет поможет вам восстать из пепла.

Космический совет: превратите свои ошибки в мудрость.