Лікар розповів про найнебезпечніший для чоловіків алкоголь

Харківський нарколог Євген Брюн вважає, що найшкідливіший алкоголь для чоловіків – це пиво.





При цьому, жінкам шкідливо пити будь-які алкогольні напої.

Експерт каже, що головна небезпека пива для чоловічого організму полягає в тому, що в цьому напої є такий фермент, який дуже схожий на жіночий гормон естроген.

Що ж стосується жінок, то в їх організмі в зв’язку з фізіологічною особливістю рівень ферментів, які переробляють алкоголь, набагато нижче, ніж у чоловіків.

Нагадаємо, фахівці встановили групу крові, власникам якої не слід вживати алкоголь.