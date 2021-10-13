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Лікар розповів про найнебезпечніший для чоловіків алкоголь
Харківський нарколог Євген Брюн вважає, що найшкідливіший алкоголь для чоловіків – це пиво.
При цьому, жінкам шкідливо пити будь-які алкогольні напої.
Експерт каже, що головна небезпека пива для чоловічого організму полягає в тому, що в цьому напої є такий фермент, який дуже схожий на жіночий гормон естроген.
Що ж стосується жінок, то в їх організмі в зв’язку з фізіологічною особливістю рівень ферментів, які переробляють алкоголь, набагато нижче, ніж у чоловіків.
Нагадаємо, фахівці встановили групу крові, власникам якої не слід вживати алкоголь.
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