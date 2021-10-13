Новини

Лікар розповів про найнебезпечніший для чоловіків алкоголь

13.10.2021
Менше хвилини
алкоголь

Харківський нарколог Євген Брюн вважає, що найшкідливіший алкоголь для чоловіків – це пиво.


При цьому, жінкам шкідливо пити будь-які алкогольні напої.

Новини по темі

Експерт каже, що головна небезпека пива для чоловічого організму полягає в тому, що в цьому напої є такий фермент, який дуже схожий на жіночий гормон естроген.

Що ж стосується жінок, то в їх організмі в зв’язку з фізіологічною особливістю рівень ферментів, які переробляють алкоголь, набагато нижче, ніж у чоловіків.

Нагадаємо, фахівці встановили групу крові, власникам якої не слід вживати алкоголь.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


13.10.2021
Менше хвилини

Новини по темі

Курс валют очень удивит: уже есть прогнозы экспертов на 2022 год

13.10.2021

Зарплаты украинцев ощутимо “уменьшатся” уже в следующем году

13.10.2021

Суммы в платежках вырастут, а субсидии уменьшат: чего ждать к концу месяца

13.10.2021

Зима в Україні відміняється: синоптики розповіли про зміни клімату

13.10.2021
Back to top button