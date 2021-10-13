Наука

Фахівці назвали групу крові, власникам якої алкоголь категорично протипоказаний

13.10.2021
1 хвилина на прочитання
алкоголь

Зловживати спиртним не рекомендується нікому – здоров’я не купиш. Але власникам однієї групи крові варто зовсім відмовитися від вживання міцних напоїв.


Вчені визначили, яким людям слід повністю відмовитися від алкоголю – виявилося, що група крові є в цьому питанні визначальним фактором. Науці вже давно відомо, що раціон і спосіб життя необхідно коригувати залежно від характеристик крові – але з алкоголем трохи інша історія. Справа в тому, що в спіралі ДНК ген, який відповідає за те, яка у вас група крові, знаходиться в тій же частині, що і ген, який, як вважають експерти, визначає схильність до алкоголізму.

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Американський психолог Морзе проаналізував дані пацієнтів, які лікувалися від алкоголізму в США і Японії, і майже половина з них – володарі другої групи крові. Ці дані справедливі і для всього іншого світу методом простої екстраполяції.

Незважаючи на відсутність розуміння точного механізму, вчені вважають, що через особливості роботи наднирників у людей з другою групою крові в крові недостатньо глюкози, і вони на підсвідомому рівні намагаються компенсувати його алкоголем. Крім того, власникам такого типу крові дуже просто скинути стрес шляхом вживання міцного, і з часом це перетворюється в поведінкову модель.

Але це не означає, що всім іншим алкоголь корисний – людям з першою групою крові вживати спиртне шкідливо через схильності до проблем роботи шлунково-кишкового тракту, з третьої – через захворювання серця і печінки. Найбільш стійкими до алкоголю вчені вважають «універсальних реципієнтів» – людей з четвертою групою крові. Але зловживати не рекомендується нікому.

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13.10.2021
1 хвилина на прочитання

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