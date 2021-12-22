Вчені створили вакцину, яка уповільнює старіння

Японці, які й без того є найбільш довгоживучою нацією у світі, схоже, вирішили взагалі не вмирати. Їхні вчені розробили справжню «вакцину від старості».





Як працює механізм старіння?

Якщо просто: з віком клітини нашого організму зношуються. Вони перестають ділитися, регенерувати білок і починають виділяти шкідливі речовини, які заважають робити це сусіднім, ще здоровим клітинам. Така «ланцюгова реакція» призводить до розвитку вікових захворювань — на кшталт хвороби Альцгеймера, цукрового діабету чи проблем із серцем. І чим старша людина, тим більше ушкоджених клітин накопичується у її організмі. Цей процес було відкрито та описано американським ученим Леонардом Хейфліком ще 60 років тому.

Як працює японська вакцина?

Розробкою вакцини займалася група вчених під керівництвом професора Тору Нанно із Вищої школи медицини Університету Джунтендо. Вони провели дослідження та визначили особливий маркер – білок, який накопичується у «зомбі-клітинах» людей, що старіють.

На основі цього відкриття було розроблено вакцину: вона «шукає» клітини з підвищеним вмістом цього білка, і «помічає» їх. Після цього природний імунітет починає виробляти антитіла, які виводять їх із організму.

Вчені провели успішні досліди на мишах, що мають артеріальну жорсткість – одна з головних ознак старіння судин. Після застосування вакцини багато старіючих клітин було знищено, зменшилися області, уражені хворобою та «випробувані» почали почуватися краще. Інші тести проводилися на мишах із прогерією — генетичним захворюванням, що викликає прискорене старіння організму. Тут вакцина теж показала добрий результат, збільшивши тривалість життя гризунів.

Порівняно з іншими препаратами, які повинні уповільнювати старіння (сенолітики), ця розробка поки що має найсильніший ефект і найнижчу кількість побочок. Причому будь-які сенолітики потрібно приймати регулярно, тоді як японська вакцина ставиться один раз і робить організм самодостатнім інструментом, який не дає зламатися біологічним годинникам.

Поки невідомо, скільки триватимуть випробування вакцини на тваринах, але праці японців викликали позитивну реакцію їхніх колег, які займаються аналогічними питаннями. За оптимістичними прогнозами препарат може призвести до прориву у створенні нових протиракових засобів та ліків для профілактики вікових захворювань, таких як деменція, атеросклероз та цукровий діабет.