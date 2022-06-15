Китай виявив сигнали від інопланетних цивілізацій – Bloomberg

Гігантський телескоп Sky Eye, що належить уряду Китаю, можливо виявив ознаки існування інопланетних цивілізацій. Стаття про це вийшла у виданні Science and Technology Daily, що підтримується державою, проте після публікації звіт і повідомлення про відкриття були видалені, пише Bloomberg.





Вузькосмугові електромагнітні сигнали, виявлені найбільшим у світі радіотелескопом Sky Eye, відрізняються від усього, що вчені фіксували раніше. Команда продовжує займатися їх дослідженням, йдеться у звіті з посиланням на Чжан Тоньцзе, керівника групи з пошуку позаземних цивілізацій Пекінського педагогічного університету.

Незрозуміло, чому повідомлення було видалено з вебсайту Science and Technology Daily, офіційної газети міністерства науки і технологій Китаю, адже новина вже набула широкого розголосу в соціальній мережі Weibo і була підхоплена іншими ЗМІ, зокрема державними.

У вересні 2020 року Sky Eye, розташований у південно-західній провінції Гуйчжоу в Китаї, офіційно розпочав пошуки позаземного життя. Згідно зі звітом, команда виявила два набори підозрілих сигналів у 2020 році під час обробки даних, зібраних у 2019 році, та знайшла ще один підозрілий сигнал за даними спостережень за екзопланетами у 2022 році, заявляє Чжан.

Китайський телескоп Sky Eye має діаметр 500 метрів, він надзвичайно чутливий у діапазоні низькочастотного радіо, і грає вирішальну роль у пошуку інопланетних цивілізацій. Проте підозрілі сигнали цілком можуть бути якоюсь радіоперешкодою, тому вимагають подальшого розслідування, вважають вчені.

Видання Science and Technology Daily не відповіло на запит журналістів щодо причин видалення інформації про відкриття.