Українцям назвали побічні ефекти від вживання персиків

У спекотний день може бути дуже приємно насолоджуватися смаком стиглого персика. Ці фрукти до того ж містять велику кількість корисних речовин, і ось що на вас чекає, якщо ви додасте персики до свого раціону.





Дослідження показують, що персики дуже впливають на організм людини. Ось які побічні ефекти у вас виникнуть при вживанні цих фруктів.

Зниження ризику розвитку хвороб серця

Згідно з дослідженням 2013 року, опублікованим у «Журналі Академії харчування та дієтології», при споживанні антоціанідинів та флавоноїдів (а вони містяться в персиках) у великих кількостях підвищується рівень «хорошого» холестерину та знижується рівень тригліцеридів. Все це допомагає зменшити можливість появи серцево-судинних захворювань.

Зменшення поширення раку молочної залози

У дослідженні 2014 року (опубліковано в Journal of Nutritional Biochemistry) йдеться про те, що завдяки поліфенолам персики можуть уповільнювати ріст клітин раку молочної залози та утворення вторинних вогнищ росту пухлин у них. Для цього достатньо буде їсти по два-три плоди на день. Інше дослідження, результати якого опубліковані у виданні «Сільськогосподарська та харчова хімія», продемонструвало, що фенольні сполуки в персиках «Річ Леді» так само впливають на клітини раку молочної залози.

Поліпшення травлення

Це відбувається завдяки харчовим волокнам, що входять до складу персиків. В одному такому фрукті середнього розміру – два грами харчових волокон.

Зниження ймовірності розвитку остеопорозу

Разом із вживанням одного персика ви отримуєте близько шести відсотків від усієї добової норми калію. А ця речовина, як мовиться в дослідженні 2020 року, корисна для здоров’я кісток і в достатній кількості може знизити ризик виникнення остеопорозу.

Полегшення симптомів респіраторних хвороб

Справа в тому, що в персиках багато вітаміну С. Крім того, в одному фрукті міститься приблизно шість міліграм поживних речовин. Згідно з дослідженням, яке було опубліковано в «Міжнародному журналі досліджень вітамінів і харчування», люди похилого віку з бронхітом або пневмонією, що приймають добавки з вітаміном С, відчували себе набагато краще, ніж ті, хто пив плацебо.