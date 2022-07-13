Названо переваги бюджетних смартфонів над дорогими флагманами

Дорогі смартфони можуть запропонувати все найкраще, що дозволяють технології на даний момент. Однак деяких фішок немає навіть у флагманів. Зате їх має практично будь-який доступний смартфон.





Підтримка карток пам’яті

Недорогі смартфони, як правило, підтримують одночасне встановлення двох SIM-карток і флешки. У гіршому випадку SIM-лоток комбінований – користувачеві доводиться вибирати між карткою пам’яті або другою SIM-карткою. А ось флагмани зовсім не підтримують флешки.

Це навряд чи можна записати в мінуси, адже середньобюджетні та флагманські пристрої оснащуються достатнім обсягом пам’яті, тому флешка їм особливо не потрібна. Тим більше що внутрішня пам’ять у таких смартфонах зазвичай швидка .

Однак відсутність можливості вставити картку пам’яті все ж таки обмежує користувача. Наприклад, деякі смартфони підтримують MicroSD-карти об’ємом 1024 гігабайти, куди можна закачати цілу медіатеку та дивитися весь контент без інтернету.

Великий вибір моделей з IPS-екраном

У категорії понад 10 000 гривень моделей із екранами IPS дуже мало. Та й ті, що є, складно назвати популярними та вдалими (за винятком продукції Apple , але до теми цієї статті вони не належать). Це логічно – AMOLED видає якіснішу картинку і за багатьма параметрами краще. Саме тому в такому ціновому сегменті ставити IPS вважається ганебним.

Однак і IPS має свої переваги. Насамперед ці екрани цінують чутливі до мерехтіння користувачі.

Багата комплектація

Хоч би як парадоксально це звучало, але у недорогих смартфонів комплектація найчастіше краща, ніж у флагманів. Китайські смартфони рівня POCO M4 Pro 5G постачаються в комплекті з кабелем, швидкою зарядкою, чохлом та наклеєною на екран плівкою. Є навіть набір наклейок. А в деяких випадках усередині коробки все ще можна знайти навіть дротові навушники.

У той же час у флагманів на зразок Samsung Galaxy S22 в комплекті лише кабель, та й той із роз’ємами Type C, тому він підійде не до кожної зарядки.

Дуже бюджетні моделі смартфонів комплектуються дуже скромно. Як правило, виробники економлять на плівках та чохлах. Але зарядний блок, хай і найпростіший, все ще справно кладуть у коробку. Крім того, китайські флагмани також поставляються з багатою комплектацією. Наприклад, Xiaomi 12 Pro укомплектований усім необхідним.

Є моделі з ємними акумуляторами

Коли справа стосується часу автономної роботи, не все залежить лише від ємності акумулятора. Роль грає прошивка, енергоспоживання встановленого «заліза», частота оновлення дисплея тощо. Однак рекорди за часом автономної роботи б’ють все ж таки пристрої з акумуляторами на 6000 мА•год і більше, а ставлять такі батареї найчастіше в недорогі смартфони (наприклад, Realme NARZO 50A ).

З флагманів з такою ємністю можна згадати хіба що ASUS ROG Phone 5s , який все ж таки відноситься до сегменту ігрових смартфонів, і потужний акумулятор там потрібен не просто так.

При цьому деякі недешеві смартфони мають батарею менше 5000 мА•ч. Це, наприклад, Xiaomi 11 Lite 5G NE , Realme GT Master Edition і навіть флагмани на кшталт Samsung Galaxy S22, у якого ємність 3700 мА•год. І якщо у випадку з iPhone невисока ємність компенсується оптимізацією, то на Android обсяг акумулятора все ж таки має значення.

Є моделі з величезними екранами

Серед недорогих смартфонів можна знайти моделі з величезним екраном 6,95 дюймів як, наприклад, у Tecno Pova 2 . Це вже практично планшетна діагональ, що, звісно, ​​підійде не кожному, але свого покупця обов’язково знайде. При цьому справедливе і протилежне. У найдешевшому сегменті можна знайти дуже компактні моделі з діагоналлю 5 дюймів і менше.

Що стосується флагманських смартфонів (якщо відкинути розкладачки типу Galaxy Z Fold), то навіть у ігрового ASUS Rog Phone 5S діагональ трохи менше – 6,78 дюймів. Крім того, моделі зі збільшеним екраном, наприклад Samsung Galaxy Ultra, коштують дорожче за базові моделі.

Роз’єм для навушників

Навіть найпростіші моделі телефонів оснащуються стандартним роз’ємом 3,5 мм. Часто він зустрічається і на середньобюджетних смартфонах, а ось флагмани цього роз’єму в більшості випадків позбавлені.

Це логічно, адже передбачається, що користувачі дорогого смартфона не поскупляться і на бездротові навушники (та й вони коштують насправді не так дорого, особливо на Aliexpress ). Але все ж таки іноді може знадобитися підключити і дротяні навушники. В цьому випадку доведеться скористатися перехідником .

Простіше відремонтувати

Цілком логічно, що більш дешевий пристрій і обслуговувати вигідніше. Задня кришка із пластику коштує дешевше, ніж скляна. Те саме стосується і екранів IPS. Їхня заміна не так сильно вдарить по кишені.

Крім того, на бюджетних моделях смартфонів досі роблять знімні акумулятори. У цьому випадку його взагалі можна замінити самостійно, потрібно лише замовити новий акумулятор на Aliexpress.