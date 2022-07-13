Сильна спека зменшує ефективність сонячних батарей – вчені

Експерти повідомили, що спека може бути не таким благом з точки зору сонячної енергетики. Так, сонячні панелі «люблять» сонячне світло, але високі температури знижують їхню ефективність.





За словами професора Аластера Бакі (Alastair Buckey) із Шеффілдського університету, сонячні батареї найбільш ефективні навесні, коли повітря прохолодне, а небо дійсно ясне.

Справа в тому, що сонячні панелі працюють, поглинаючи світлову енергію та використовуючи цю енергію для «збудження» електронів. Потім створюється електричне поле, що дозволяє електронам текти у вигляді електрики. Чим більша інтенсивність світла, тим більший потік електрики. Але чим гарячіша панель, тим більше електронів вже перебуває у збудженому стані перед потраплянням фотона, що знижує її ефективність.

Сучасні гібридні сонячні панелі спроектовані таким чином, щоб на них менше впливала спека, але вони все ж таки можуть втрачати 10% своєї номінальної ефективності в спекотні дні.