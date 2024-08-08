Наука

Українцям назвали кількість яблук, яку можна з’їсти в день

GSMinfo08.08.2024

Яблука називають найкориснішим фруктом із числа найдоступніших. Існує навіть рекомендація з’їдати щодня по одному яблуку.

Але що буде, якщо з’їдати більше? Невже корисний для організму фрукт може нашкодити?

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Відповідь на це питання дала лікар-терапевт Світлана Точенко

Користь яблук

Заперечити користь яблук неможливо. Свіжі яблука багаті на вітамін С і не тільки.

Важливо пам’ятати, що більша частина корисних речовин міститься в яблучній шкірці.

У насінні є йод, а також глікозид амигдалін – вітамін В17, що вважається протираковим.

Норма на день

Рекомендується їсти не менше двох яблук на день. Але не варто забувати, що навіть найкорисніші продукти потрібно вживати в міру, особливо зараз, коли дозріли сезонні фрукти, – розповіла експертка.

Якщо знехтувати цією рекомендацією, то можуть виникнути проблеми зі шлунком, кишечником і жовчним міхуром.

Також важливо після вживання яблук прополоскати рот. Це допоможе уникнути проблем із зубами, що можуть виникнути через фруктові кислоти.

Також потрібно пам’ятати, що яблука корисні не тільки свіжі, а й запечені.

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GSMinfo08.08.2024
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