Українцям назвали кількість яблук, яку можна з’їсти в день

Яблука називають найкориснішим фруктом із числа найдоступніших. Існує навіть рекомендація з’їдати щодня по одному яблуку.

Але що буде, якщо з’їдати більше? Невже корисний для організму фрукт може нашкодити?

Відповідь на це питання дала лікар-терапевт Світлана Точенко

Користь яблук

Заперечити користь яблук неможливо. Свіжі яблука багаті на вітамін С і не тільки.

Важливо пам’ятати, що більша частина корисних речовин міститься в яблучній шкірці.

У насінні є йод, а також глікозид амигдалін – вітамін В17, що вважається протираковим.

Норма на день

Рекомендується їсти не менше двох яблук на день. Але не варто забувати, що навіть найкорисніші продукти потрібно вживати в міру, особливо зараз, коли дозріли сезонні фрукти, – розповіла експертка.

Якщо знехтувати цією рекомендацією, то можуть виникнути проблеми зі шлунком, кишечником і жовчним міхуром.

Також важливо після вживання яблук прополоскати рот. Це допоможе уникнути проблем із зубами, що можуть виникнути через фруктові кислоти.

Також потрібно пам’ятати, що яблука корисні не тільки свіжі, а й запечені.