Пік уже настав: сонячна активність досягла максимуму за останні 23 роки

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомило, що сонячна активність досягла максимуму з березня 2001 року. На цю активність вказує велика кількість сонячних плям, які, по суті, являють собою точки виходу сильних магнітних полів.

Астрономи підраховують кількість плям на Сонці ще з 1611 року. Нині щоденна кількість плям досягла 337. Востаннє таке спостерігалося 23 роки тому. А ще тиждень тому плям було менше 300.

У сонячних плямах виникають спалахи, за якими часто слідують викиди корональної маси, що спричиняють геомагнітні бурі на Землі. Раніше вважалося, що пік активності Сонця припаде на наступне літо. Однак зараз учені схильні вважати, що пік уже настав і триватиме до кінця 2024 року.