Стало відомо, чому хлібне дерево називають хлібним

На екваторі та в тропічних країнах росте хлібне дерево. Ця екзотична рослина користується великою повагою серед місцевих. Кухня деяких країн збудована на використанні плодів хлібного дерева.





Але чому ж його так назвали?

Ні за виглядом, ні за смаковими властивостями плоди зовсім не схожі на хліб. Всупереч назві на гілках не висять батони та буханці.

Яка цікава історія призвела до того, що дерево почали називати саме хлібним?

Дивовижне дерево

Хлібне дерево відноситься до сімейства тутових. В одну підгрупу входять хлібне дерево, джекфрут, чемпедак та маранг.

Вони ростуть тільки в найтеплішому кліматі та за високої вологості. Мінімальні заморозки відразу вбивають рослини. Найкраще дереву на вологих екваторіальних островах, де воно росте як вічнозелене. Навіть у тропіках вже не так комфортно, там хлібні дерева скидають листя у сухий сезон.

Стовбур схожий на дубовий: гладкий та сірий. Деревина унікальна. Вона в багато разів легша за воду, тому з неї роблять елітні дошки для серфінгу. Хороша деревина хлібного дерева також для меблів. І її зовсім не їдять терміти, що підвищує цінність виробів та будівель.

Але найважливіше у хлібному дереві – його плоди. Вони за розміром нагадують велику зелену диню, але з наростами.

Дерево плодоносить 9 місяців на рік та дає по 200 плодів.

На ринку продають стиглі плоди по 20-25 кг кожен. Але максимальний зафіксований – 35 кг. Це робить плоди хлібного дерева найбільшими у світі. Догляду хлібне дерево не вимагає. При сприятливому кліматі воно росте як дичка.

Плоди цінні своєю поживністю. З енергетичною цінністю 103 ккал і високим вмістом вуглеводів, вони випереджають навіть банани.

Їх їдять у різному вигляді. Недозрілі плоди розміром із грушу варять. А повністю стиглі годяться взагалі на будь-які страви. Їх запікають цілком, їдять у сирому вигляді, смажать, тушать тощо. У їжу йде навіть насіння, яке у деяких видів велике.

На смак плід солодкий. При запіканні стає майже нейтральним.

Чому ж такий плід був названий хлібним?

Є дві версії.

Опис пірата та експедиція Баунті

Перша з них пов’язана з отриманням деревом популярності. Батьківщиною дерев вважається Нова Гвінея.

На початку XVIII століття відомий пірат Вільям Дампір вирішив зав’язати зі своєю ризиковою справою. Він перейшов у королівський флот і був відправлений у навколосвітню подорож. У своїх записках із Нової Гвінеї він описав плід хлібного дерева. Щоб пояснити його розміри та вигляд, Дампір порівняв плід з великим буханцем, що продається в Лондоні за 1 пенні. Згідно з цією версією, через таке порівняння дерево і назвали хлібним.

Цінні харчові властивості плодів підтвердив ботанік експедиції Кука Джозеф Банкс. Він наполіг, що потрібно спробувати вирощувати рослини у Європі.

Пізніше за саджанцями дерева з такими цінними плодами відправили знаменитий корабель «Баунті». Але через бунт на борту до Англії він так і не повернувся.

Не за смак!

Друга версія пов’язана із французами. Дізнавшись слідом за англійцями про дуже ситні і плідні дерева, французи вирішили теж отримати саджанці. Їх привезла до Паризького ботанічного саду при нагоді експедиція Ла-Біллардьє в 1792 році.

Але європейський клімат деревам не підійшов. Тоді влада вирішила за рахунок ситних плодів забезпечити дешевою їжею мешканців своїх колоній. Так саджанці хлібного дерева потрапили на Ямайку, інші острови, в африканські та азіатські французькі володіння. Там вони стали такою самою основою щоденної їжі жителів, як хліб для європейців

Згідно з цією версією, хлібне дерево назвали так не за вигляд чи смак, а за ситність та доступність для небагатого населення колоній.