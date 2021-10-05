Як насправді виглядає межа дня і ночі на Місяці: наскільки правдиві кадри з фільмів про Місяць

У фільмі “До зірок” було показано чітку межу дня і ночі на Місяці. Чи відповідає це істині чи ні?

Дати на це питання коротку відповідь неможливо, тому що в ньому кілька сплутаних понять. Як же виглядає межа дня і ночі на Місяці насправді? Давайте розберемося разом.





Існує невелика розбіжність у визначенні дня і, відповідно ночі. День – це час від сходу до заходу Сонця, а ось схід, як і захід має по 2 визначення.

Ми будемо виходити з того, по якому схід починається, коли Сонце починає підніматися над горизонтом, а закінчується, коли воно повністю вийшло з-під горизонту, також захід буде починатися, коли Сонце починає заходити за горизонт і закінчується, коли воно повністю зникає з поля зору.

Кадр з фільму

Лінію, яка при цьому розділяє денну і нічну області небесного тіла в астрономії називають термінатором і він є областю сутінків, відповідно до зміни термінатора по поверхні планети, вона плавно переходить з дня в ніч і навпаки. Ширина термінатора залежить від багатьох факторів: розмірів самого небесного тіла і джерела світла, відстані між ними і наявності у тіла атмосфери, яка може розсіювати світло в області геометричної тіні.

В ідеальному випадку, коли джерело світла є точковим, а тіло не має атмосфери лінія термінатора буде чіткою і коливатиметься тільки на нерівностях рельєфу, а перехід з денної області в нічну буде миттєвим. Місяць атмосфери не має, але ось Сонце не є точковим джерелом світла, тому з області термінатора буде видно лише частину Сонячного диска, решта буде перебувати під горизонтом і освітлення буде слабкіше, ніж коли Сонце повністю знаходиться над горизонтом.

Перехід з дня в ніч на поверхні Місяця. Джерело: https://www.aoinform.com

У міру руху з нічної області в денну на Місяці людина перетне чітку межу, що відокремлює область геометричної тіні, куди світло взагалі не потрапляє, від області півтіні – термінатора, куди потрапляє хоч якесь світло, саме цей момент і показаний у фільмі “До зірок”, щоб потрапити в денну область, людині буде потрібно ще перетнути термінатор, при цьому рівень освітлення буде зростати плавно. Взагалі в сцені поїздки по поверхні Місяця в фільмі є безліч неточностей, щодо того, де знаходиться Сонце і під яким кутом падає світло, але це вже окрема тема.

На Землі межа термінатора є менш чіткою через розсіювання світла в атмосфері, завдяки цьому явищу світло потрапляє в область геометричної тіні. Наскільки точно показаний контраст між тінню і півтінню в даному фільмі нам сказати важко. з сухих цифр важко припустити, як це буде виглядати.

Проте, нічна сторона Місяця в цьому фільмі була показана значно більш світлою, ніж повинно бути в реальності, також більш світлою була зроблена область термінатора, але контраст між цими областями, мав би бути приблизно таким самим.