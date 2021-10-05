Xiaomi припиняє підтримку популярних в Україні смартфонів: чи варто переживати?

Компанія офіційно оголосила про закінчення тестування прошивок відразу для дев’яти моделей, що на професійній мові позначається абревіатурою EOL – End Of Life (природно в переносному сенсі).





В цій статті ознайомимо вас зі списком смартфонів, які знаходяться в опублікованому списку, а потім пояснимо чому це не так вже й погано і ще раз позначимо функції, які варто очікувати власникам деяких моделей.

Як ви бачите Redmi Note 8T відсутня в цьому списку, але тільки з тієї причини, що для цього смартфона в принципі не виходили китайські тестові прошивки (бо там він не продається), а це означає, що його «EOL» ідентичний Redmi Note 8.

Таким чином, Xiaomi офіційно дає зрозуміти, що ці смартфони не отримають MIUI 13, оскільки оновлення буде випущено в кінці року, а до наших широт добереться в кращому випадку до кінця 2022 (мова не про першу хвилю). Підтримка перерахованих смартфонів триватиме до 27 листопада, але, як ми сказали в заголовку, переживати не варто і ось чому:

Причина перша:

В середньому, з кожним новим оновленням MIUI вимагає на 700 Мб більше оперативної пам’яті:

Дані отримані на перезавантаженому смартфоні з останньою версією MIUI 12.5

Навіть якщо уявити що MIUI 13 була б випущена, більшість власників точно зіткнулися б з тим, що смартфон почав би гальмувати ще більше, а використання без повної оптимізації перетворилося б в перевірку на стійкість до стресів.

Причина друга:

В опублікованому недавно повідомленні щодо моделей для яких буде доступна функція розширення оперативної пам’яті, Redmi Note 8 Pro присутній, це означає, що в період до оголошеного терміну, прошивка з деякими можливостями «MIUI 12.5 Enhanced» буде випущена в стабільній версії і поступово «прилетить» на всі смартфони.

Скріншот зроблений на останній бета-версії MIUI

Крім цього, кожна з моделей отримає як мінімум одне оновлення, яке включає не просто дрібні доопрацювання, а фінальну версію MIUI 12.5 з усіма виправленнями. У деяких випадках будуть повернуті вилучені раніше функції (як тільки вийде тест, ми опублікуємо фінальний список змін).

Причина третя:

Не вважайте це за хвастощі, але на сторінках нашого сайту ми постійно публікуємо статті про оновлення системних додатків і більш ніж упевнені, що встановлення мінімум половини з них буде можливе на перерахованих смартфонах до повного переходу MIUI на базу Android 12 (а може і довше).

Причина четверта:

Давайте начистоту, MIUI на базі Android 11 стала найбільш проблемною за частиною виходу (це підтверджено недавньою заявою XIaomi).

Такої кількості багів, помилок і збоїв в роботі системи не було ще жодного разу. І оскільки Android 12 оснастили ще більш серйозним захистом, а системні служби контролю за фонової активністю наділили ще більшими правами, у нас майже немає сумнівів в тому, що перехід на наступну версію Android буде не менш складним.

Одна з тестових збірок на базі Android 12

І до речі, закінчення бета-тестування зовсім не означає повну відсутність оновлень (як багато хто говорить), насправді, прошивки з патчами безпеки все ще будуть надходити.