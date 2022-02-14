Стало відомо кому належать бренди Oppo, Vivo, OnePlus та Realme і в чому їх секрет популярності

Кому належать бренди Oppo, Vivo, OnePlus та Realme? Чому деякі з них досягли такої шаленої популярності за короткий термін?





BBK Electronics хоч і не виробляє смартфони під своїм брендом, але вже кілька років б’є рекорди з продажу. Відбувається це за рахунок її дочірніх компаній OnePlus, OPPO, Vivo та Realme. Докладніше про ці бренди та історії їхнього успіху розповімо в нашій статті.

Oppo

Ця торгова марка була зареєстрована компанією BBK Electronics у 2001 році. Спочатку компанія займалася виробництвом MP3-плеєрів та DVD-програвачів з функцією апскейлінгу.

Зараз Oppo повноправно володіє званням гіганта індустрії, який привніс на ринок кілька надтонких смартфонів, перший у світі телефон з камерою, що обертається, і технологію надшвидкої зарядки.

OnePlus

OnePlus з’явилась як стартап віце-президента компанії Oppo Піта Лау, метою якого було створення ідеального смартфону для всього світу. Зараз OnePlus належить Oppo Electronics, яка у свою чергу є “дочкою” BBK Electronics.

Справжнім проривом від компанії став випуск OnePlus One – “вбивці флагманів”. За характеристиками він не поступався топовим смартфонам того часу, а ось вартість була набагато меншою — лише 300 доларів.

В даний час компанія не намагається привнести будь-які проривні ідеї на ринок мобільних пристроїв, а поступово випускає нові моделі досить гарної якості.

Vivo

Велика китайська компанія, заснована в 2009 році – також “дочка” BBK Electronics. Спочатку вона випускала смартфони, орієнтовані на молодих людей – недорогі та з цікавим дизайном. За межами Китаю Vivo набула популярності (яка хоч і тривала недовго) після виходу Vivo X1 — гаджета з окремим аудіочіпом.

Зараз основний обсяг виручки компанія робить за рахунок продажів в Індії та Китаї, а поза цими країнами особливим успіхом не користується. Більше того, в якийсь момент смартфони виробництва Oppo та Vivo стали настільки схожі один на одного, що будь-яка видимість конкуренції дочок зникла. Єдина різниця – Vivo робить ставку на бюджетніші моделі.

Realme

Швидкозростаючий суббренд Realme з’явився у 2018 році і був заснований колишнім віце-президентом Oppo Скай Лі. Виробник займається не лише випуском смартфонів, а й бездротових навушників, ноутбуків, смарт-годинників, планшетів, телевізорів та інших пристроїв.

Старт Realme можна назвати справді швидким, адже до кінця 2018 року компанія вже посіла 4 місце на ринку в Індії. Її успіх заслужений — смартфони бренду мають високу продуктивність та привабливий дизайн за досить низької вартості.

У 2021 році Realme вийшла на 6-е місце серед провідних вендорів, при цьому швидкість, з якою бренд досяг таких висот, вища, ніж у Samsung, Xiaomi, Vivo, Apple та Huawei.

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