Українцям назвали ялинкові прикраси, які мішають Wi-Fi-роутеру

Ні для кого не секрет, що Wi-Fi-роутер – доволі вибагливий ґаджет, на роботу якого можуть вплинути мікрохвильовки, холодильники та навіть акваріуми. Однак мало хто знає, що нормальному функціонуванню роутера можуть перешкодити навіть новорічні прикраси.

Експерти з британської компанії Uswitch розповіли GSMinfo, які святкові “брязкальця” краще тримати подалі від роутера, щоб зберегти якісне Wi-Fi-з’єднання.

Мішура

Можливо, ви чули, що роутери не варто ставити поруч із дзеркалами. Усе тому, що дзеркала відбивають Wi-Fi-сигнал і розсіюють його, через що ваші гаджети гірше ловлять інтернет. Те ж саме відбувається і з мішурою – прикрасою, яка найчастіше виготовлена зі світловідбивного матеріалу.

Якщо ви вирішите прикрасити місце навколо рутера або сам роутер мішурою, нічого хорошого не чекайте. Wi-Fi-сигнал безліч разів відіб’ється від маленьких дзеркал, розсіється і тільки після цього ледве-ледве дістанеться до точки призначення – смартфона, ноутбука, планшета та іншого девайса.

Гірлянда

За словами експертів, гірлянди можуть створювати навколо себе слабке електромагнітне поле, яке може заважати радіохвилям від роутера доходити до гаджетів у будинку. Очевидно, що більше гірлянд у будинку, то важче доводиться роутеру.

Якщо ви помітили, що після прикрашання будинку знизилася швидкість інтернету, спробуйте поставити роутер подалі від вогнів або, навпаки, перевісити гірлянди в інше місце.

Прикрашати гірляндами роутер небезпечно. Сам маршрутизатор нагрівається, так ще його грітимуть вогні – ідеальні умови, щоб у будинку виникла пожежа.

Не ставте ялинку поруч із роутером, і ось чому

Ялинки, як правило, прикрашені і гірляндами, і мішурою, і блискучими кулями. Якщо поставити святкове дерево перед маршрутизатором, ялинка блокуватиме Wi-Fi-сигнал не гірше за бетонну стіну.