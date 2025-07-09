Що таке гештальт і чому важливо його закривати

Напевно, ви багато разів чули фразу «закрити гештальт». А чи можете пояснити, звідки вона взялася і що означає? Пропонуємо розібратися в значенні популярного терміна.

Що таке гештальт у сучасному розумінні

У сучасному розумінні гештальт — будь-яка незавершена дія. Можливі два варіанти:

Дуже хочеться завершити дію, навіть якщо минули десятиліття (у цьому випадку можна закінчити її символічно). Дуже хочеться завершити дію, але бажання підсвідоме. А в реальному житті у людини є якась істотна проблема, яка насправді пов’язана з цією незавершеністю.

Наведемо приклади з життя:

«Треба закрити гештальт», — кажуть дорослі, записуючись на курс малювання. Колись вони хотіли займатися живописом, але не вистачало часу через музичну школу, університет, а потім з’явилися діти…

«Незакритий гештальт…», — зітхають батьки, коли вибирають для дитини в магазині, ніби собі, красиву дорогу ляльку, радіокеровану машинку або відеогру. Колись вони хотіли собі таку, але у батьків не було грошей на дорогу іграшку.

Що таке гештальт насправді

У класичній психології гештальт — це будь-який цілісний образ, який складається з частин. І ми закриваємо гештальт щоразу, коли, наприклад, впізнаємо знайомого по обличчю або голосу. Або розуміємо, що кілька людей, які стоять один за одним, утворюють чергу. Або чуємо мелодію, а не набір звуків (хоча по суті це він і є).

Христиан фон Еренфельс / австрійський психолог

Вперше термін почав використовувати австрійський психолог Христиан фон Еренфельс наприкінці 19 століття. А в середині 20 століття з теорії виросла і практика — гештальт-терапія. За допомогою різних технік гештальт-терапевт допомагає клієнту тут і зараз впоратися з проблемою, яка виникла колись давно.

Чому виникає гештальт

Тому що мозок, коли йому було потрібно, не отримав позитивного підкріплення на закінчену дію. Не виділився дофамін, як це буває при завершеній справі. І ми не поставили собі галочку «виконано».

Мозок сильніше фокусується саме на незробленому, а не на тому, що вдалося довести до кінця. Тому ми можемо не пам’ятати про тисячі виконаних у житті завдань і не надавати їм такого значення, як одній, так і не завершеній.

Чим небезпечний незакритий гештальт

Нав’язливими думками і переживаннями аж до захворювань, нездатністю не те що закінчити схожі справи, а навіть взятися за них.

Наприклад:

На своїй першій роботі Іван довго готувався до виступу перед колегами, але презентація не відбулася. Іван працює вже в іншій компанії, але як і раніше з ним проблема: прагнення і одночасно страх виходити на сцену, дискутувати з великою кількістю людей.

Маші не купують дорогі іграшки, навіть на день народження. У родині часто немає грошей, та й такі покупки вважаються марними. Коли Маша виросте, їй захочеться скуповувати все підряд або, навпаки, до скупердяйства економити.

Які є способи закрити гештальт

Психологічні проблеми краще вирішувати з фахівцем — особливо якщо той самий незакритий гештальт сильно впливає на якість життя. Якщо такої можливості поки немає, можна спробувати спочатку опрацювати проблему самостійно.

Спробуйте зрозуміти, звідки «ростуть ноги» у вашої нинішньої тривоги або поведінки, яка вас не влаштовує.

Промовте недомовлене і/або програйте проблемну ситуацію до кінця. Необов’язково з тим, до кого ви так і не донесли потрібні слова або дії. Можна буквально з порожнім стільцем або другом-заступником.

Завершіть розпочате, якщо це можливо і не несе великих фінансових або моральних втрат. Купіть вже ту саму річ, одягніть бажану сукню, вирушайте в подорож мрії — зробіть так, як вам здається правильно.

Закритий гештальт більше не буде відволікати, ви перестаєте витрачати сили і увагу на нескінченне прокручування проблеми. У підсумку, значить, мозок-таки визнає її завершеною.

Висновки

Отже, гештальтом можна назвати будь-яку незавершену дію, яку хочеться довести до кінця і думки про це погіршують життя. Найпростіші «домашні» способи закрити гештальт: проговорити, програти ситуацію або буквально завершити розпочате. Якщо це не допомагає, запишіться до психолога — щоб повернути спокій і продуктивність.