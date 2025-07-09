Місце має значення: де ставити Wi-Fi-роутер, щоб брати максимум зі свого тарифу

Навколо Wi-Fi-роутерів ходить безліч сумнівних рекомендацій і міфів, які стосуються особливостей їх розташування, поширення сигналу і навіть шкоди для здоров’я. Редакція GSMinfo розповідає, як правильно розташувати і використовувати Wi-Fi-роутер, щоб отримати максимум від тарифу інтернет-провайдера.

Сигнал від маршрутизатора розходиться у вигляді конусів, перпендикулярних осі антени. Зовнішні антени зазвичай мають регулювальний механізм, що дозволяє налаштувати напрямок передачі і поліпшити з’єднання.

У стандартній однорівневій квартирі антени варто направити вертикально вгору — це передбачає рівномірний розподіл хвилі паралельно підлозі та стелі. Якщо одну антену направити вгору, а другу — горизонтально, іноді можна поліпшити покриття. Три антени можна направити в різні боки: вертикально, горизонтально і під кутом 45 градусів.

В однорівневому житлі антени достатньо спрямувати вертикально нагору

У двоповерховому будинку хоча б одну антену потрібно розташувати горизонтально – так сигнал проходитиме на верхній і нижній ярус , долаючи перекриття. Однак при цьому радіус покриття на кожному рівні буде меншим, ніж при встановленні двох роутерів з вертикально піднятими антена на кожному з поверхів. Так що, якщо важливим є стабільний безперебійний сигнал у всіх куточках багатоповерхового будинку, краще все-таки використовувати кілька роутерів або Mesh.

Перешкоди для Wi-Fi-сигналу

Багато користувачів ігнорують наявність перешкод для сигналу під час встановлення роутера. Тим часом, це найпоширеніша проблема. Сигнал не здатний оминати фізичні перешкоди, тому долає їх безпосередньо. Це призводить до згасання хвиль та погіршення якості зв’язку. Щоб з’єднання було стабільним, а швидкість високою, не варто перекривати роутер меблями, стінами та іншими перешкодами.

Так, краще розмістити пристрій на відкритій полиці, ніж у шафі, а його установка в центрі квартири розумніше, ніж у «глухому кутку».

При цьому втрати сигналу залежать від матеріалу перешкоди.

Двокамерний склопакет без тонування – 3 дБ,

Тонований двокамерний склопакет – 5-8 дБ,

Міжкімнатна цегляна перегородка товщиною 10 – 15 см та плити перекриття – 15-25 дБ,

Дерев’яні перегородки товщиною 10 см – 10-15 дБ,

Несуча цегляна стіна завтовшки 45 – 60 см – 25-40 дБ,

Монолітні бетонні перекриття з металевим армуванням – 20-25 дБ.

Таким чином, несучі стіни та металеві елементи – головні супротивники безперебійного сигналу. Більшість сучасних будівель є монолітними. Їх несучі елементи мають посилене армування, що означає велику кількість металу в кожному перекритті та стіні.

Потрібно врахувати, що багато інженерних мереж складаються з металу або містять його. Особливо уважно тут варто поставитися до батарей центрального опалення . Вони не лише виступають екраном, а й додатково нагрівають роутер, що може позначитися на його працездатності. Тому не ставте пристрій близько до батареї.

Крім того, якісному сигналу заважають дзеркала. Вони забезпечують відображення сигналу, тому при поганому сигналі є сенс переважити або забрати дзеркала, які знаходяться на шляху сигналу.

Також важливо скоротити кількість побутової техніки та електроніки на шляху сигналу. Вона створює додаткові перешкоди, призводячи до втрати швидкості, придушення сигналу та інших складнощів. особлива увага — мікрохвильовкам, бездротовим клавіатурам та мишам, які працюють на частоті 2,4 ГГц, радіоняням тощо.

Як оцінити втрати сигналу

Якщо немає бажання оцінювати всю квартиру щодо наявності перешкод для роутера, то можна використовувати спеціальне ПЗ — Wi-Fi-аналізатори. Найпопулярніші програми:

WiFi Analyzer

Wi-Fi Scanner,

InSSIDer,

Wifi Signal Strength Meter та ін.

Також деякі роутери мають вбудоване ПЗ , що дозволяє побудувати схему квартири або будинку та визначити рівень сигналу у різних приміщеннях.

Так, потужність сигналу вимірюють у негативних значеннях dBm (децибели щодо одного мілліват). Сигнал у діапазоні від –50 до –70 dBm вважається достатнім для нормальної роботи без перебоїв. Чим ближче цей показник до нуля, тим сильніший сигнал. Наприклад, при -90 дБм вже можливі перебої з мережею, а при -110 дБм з’єднання практично немає. Можна виміряти сигнал у різних точках житла та підібрати оптимальне місце для роутера.

Відповідно, чим ближче клієнтські пристрої знаходяться до маршрутизатора , тим стабільнішим буде інтернет-з’єднання .

Де краще розмістити роутер

Таким чином, найкраще місце для розміщення роутера – геометричний центр будинку чи квартири. Так сигнал буде розподілятися рівномірно, забезпечуючи безперебійне з’єднання у найвіддаленіших куточках житла. А ще за умови встановлення в центрі скорочується кількість стін, які доводиться долати сигналу.

Але далеко не завжди планування передбачає розміщення роутера в центрі квартири. У такому разі є сенс встановити маршрутизатор так, щоб пристрої, яким критично важливий стабільний сигнал, були якомога ближче до точки доступу. Наприклад, є сенс мінімізувати кількість перегородок та капітальних стін між робочим місцем та роутером