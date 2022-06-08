Як дізнатися пароль від Wi-Fi на Android та iOS смартфонах

Ситуації, коли потрібно дізнатись пароль Wi-Fi, трапляються не рідко. Наприклад, ви підключилися до мережі давно і після цього телефон не запитував пароль, тому ви встигли забути і тут його запитав товариш. Що йому відповісти та як дізнатися пароль Wi-Fi на Android та iOS телефоні? Про це розповідаємо далі.





Як дізнатися пароль від Wi-Fi через браузер

Спосіб універсальний, він працює як на Android-телефонах, так і на пристроях під управлінням купертинівської операційної системи. Скористатися ним може кожен, отримання Root-прав або інші танці з бубном не потрібні. Ось що потрібно зробити:

Запускаємо будь-який браузер та вбиваємо в адресному рядку адресу Wi-Fi роутера. Найчастіше це 192.168.1.1 або 192.168.0.1, але якщо ці варіанти не підійшли – перевірити його можна подивившись на наклейку на задній стороні роутера.

Після цього відкриється веб-інтерфейс роутера, на якій вам потрібно буде ввести адмінські дані. Тобто логін та пароль. Якщо вони не змінювалися раніше – admin admin відповідно.

Після цього потрібно перейти в налаштування бездротової мережі, де буде вказано пароль.

Як дізнатися пароль від Wi-Fi за допомогою сторонньої програми

Ще одним способом дізнатися пароль від Wi-Fi є сторонні програми. Вони прийдуть на допомогу у випадку, якщо ви не знаєте адмінські дані роутера і не можете переглянути пароль через веб-інтерфейс.

Варіантів у магазинах безліч, можете вибирати будь-який. Працюють вони за однаковим принципом, відображаючи паролі всіх мереж, до яких ви коли-небудь підключалися. Єдиний аспект – для коректної роботи таких програм потрібні ROOT-права.

Через файлову систему

Ще один метод, який також потребує ROOT-прав. Зазначимо, що при їх отриманні смартфон позбавляється гарантії, а також є ймовірність перетворити телефон на цеглу, тому якщо ви не дуже сильні в смартфонах – до нього краще не вдаватися.

Якщо ви все-таки отримали ROOT-права, тоді качайте з магазину який-небудь менеджер для доступу до файлів з ROOT-правами. Як варіант – ES Explorer. З його допомогою потрібно зайти до кореневого каталогу Wi-Fi, який знаходиться за адресою data/misc/wifi. У ньому ви знайдете файл під назвою wpa_supplicant.conf. Тут зберігаються дані про всі мережі, до яких ви коли-небудь підключалися. Його потрібно відкрити і знайти рядок PSK. У ньому знаходиться пароль.

Зазначимо, що пароль вказаний той, який був у мережі під час підключення. Якщо потім його поміняли і ви більше не підключалися до мережі – у файлі відобразиться старий пароль і скористатися ним зараз ви не зможете.