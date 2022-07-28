Кар’єра в ІТ: чим займається проджект-менеджер і як ним стати

Побудувати кар’єру в ІТ мріє майже кожен, адже це чудові перспективи і дохід. Чомусь більшість помилково думають, що ІТ — це про розробників, тестувальників, спеціалістів з кібербезпеки тощо. Та насправді айті галузь об’єднує дуже багато напрямків і не обов’язково технічного характеру, наприклад, Project Manager. В університетах цей фах не викладають, але в Україні є хороші курси проджект менеджменту. То хто це, чим займається цей фахівець і які кроки потрібно зробити, щоб ним стати?





Хто такий Project Manager?

Project Manager (PM) — це спеціаліст, який керує проєктами. Він веде комунікацію з замовниками та розробниками, тобто виступає між ними таким собі з’єднувальним елементом. Проджект менеджер веде проєкт від його початку і до завершення, а саме:

спілкується з клієнтом, аналізує його запит, потреби і пріоритети;

спільно з командою розробляє характеристики проєкту, його бачення у майбутньому та продумує етапи реалізації;

протягом усього проєкту повністю контролює процес виконання, контактує із замовником, можливо вносить правки та збалансовує побажання клієнта й адекватне навантаження на команду.

Серед головних завдань PM — детальне вивчення ринку та затребуваність того чи іншого продукту. Може трапитися так, що розробники створять продукт, який не матиме попиту, адже буде надто складним для людей чи не надто корисним. Завдання проджект менеджера уникнути подібної ситуації.

Скільки заробляє Project Manager?

На старті кар’єри, новачкам зазвичай пропонують від 500 доларів, дехто може стартувати одразу з 800-1000 доларів. З часом, спеціаліст набуватиме досвіду і його цінність зростатиме. Через 3 роки активної роботи можна розраховувати на 1800-2000 доларів у місяць і більше.

Як стати Project Manager?

В першу чергу потрібно володіти відповідними hard і soft skills. Hard skills – це вміння планувати, організовувати, інтегрувати й тому подібне. Тобто це ті навички, яких в принципі можна навчитись. Soft skills — це особисті якості, і для проджект менеджера, наприклад, дуже важлива комунікабельність. Вміння лаконічно та доступно висловлювати власну думку, просто доносити до людей складну інформацію. А ще це лідерство, вміння працювати в команді тощо.

Якщо потрібні скіли у вас є, можна переходити до інших етапів будування кар’єри в ІТ.

Теорія. Без курсів і теоретичної бази не обійтися. Залишимо посилання , де можна почитати багато корисної інформації про проджект менеджмент, і за бажанням записатися на навчання. Моніторити вакансії. Після проходження курсів шукайте позиції інтерна або джуніора і вибирайте саме відомі та масштабні компанії, адже вони часто працевлаштовують початківців, яких потім навчають під власні потреби. Проходьте співбесіди. Запрошення на співбесіду — це вже маленька перемога. Навіть якщо вам відмовили — це все одно своєрідний розвиток. Обов’язково запитайте чому ви не підходите. Ця інформація дозволить зрозуміти над чим треба попрацювати і що вдосконалити.

Також, новачкам корисно почитати тематичну літературу, наприклад, книги з менеджменту та управління проєктами.