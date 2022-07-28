Для киберспортсменов и не только – игровые кресла – для кого они создаются?

У современного человека масса способов классно провести время. Как показывает практика – одним из самых популярных «развлечений» считается компьютер, а точнее компьютерные игры. Ну а для того чтобы с максимальным комфортом находиться длительное время в сидячем положении нужна специальная мебель.





Именно такие модули и выпускает фабрика Барски. Ну а фаворитами публики уже не первый год считаются игровые кресла. Причем ассортимент, в котором представлены такие модули настолько разнообразный, что выбрать подходящий вариант получится у всех вне зависимости от бюджета, статуса, возраста и даже пола покупателя. Кстати, цены на предложенные модели не менее разнообразны, чем дизайны и комплектации. И как раз такой выбор и позволяет совершать удачное приобретение и владельцам клубов (оптовые покупки) и обычным потребителям, желающим оборудовать у себя в доме классный игровой уголок.

Мега комфорт – и этим все сказано

Главное отличие игрового кресла – 100%ная эргономичность. Это значит, что кресло настолько удобное, что человек без проблем будет находиться в сидячем положении много часов подряд и его тело (спина, позвоночник, руки и ноги и даже шея) этого даже не заметят. Ведь все в конструкции модуля продумано так чтобы равномерно распределять нагрузку на все части тела. Не удивительно, что часто эти изделия еще называют креслами с ортопедическим эффектом. Но и это еще не все. Специальные конструкции разработаны так чтобы потребитель не отвлекаясь от игры имел возможность даже отдохнуть, сменить положение тела и расслабиться. То есть:

меняется угол наклона спинки;

поднимаются или опускаются подлокотники;

меняется высота спинки и сидения;

регулируется положение подголовника и пр.

И все эти настройки осуществляются быстро и просто. Ну а если вы решите выбрать максимально крутую модель, то ее комплектация будет включать интегрированный массажер, акустическую систему, вентиляцию и подсветку.

Еще одна особенность помимо техничности – шикарный экстерьер. Игровое кресло смотрится круто в любом интерьере. Оно не просто вписывается в любую обстановку, оно становится ее изюминкой. Ведь крутая форма, футуристичный дизайн, яркая обивка, необычные линии и нестандартные решения – все это позволяет производителю предлагать изделия на любой вкус. Что касается цены, то покупателям доступны образцы премиальные, бюджетные и даже серии в среднем сегменте. Не удивительно, что и владельцы геймерских клубов и просто любители компьютерных игр все чаще выбирают продукцию ТМ Barsky. Ведь она реально классная, качественная, безопасная и прослужит много лет не утратив ни своего функционала ни аккуратного внешнего вида.