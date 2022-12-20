Лучшие всесезонные шины 2022 года

Всесезонные шины сопровождают водителей в любых обстоятельствах. Как в идеальных дорожных условиях, т.е. когда тепло, сухо и солнечно, так и когда дождь или снегопад повышают уровень опасности на дороге. Поэтому, если хотите безопасно путешествовать на автомобиле, то необходимо выбирать автошины, которым можно доверять при любых обстоятельствах.

Как выбрать надежные и идеальные всесезонные покрышки для собственных нужд? Могут быть разные пути достижения этой цели. Один из них — читать мнения других автовладельцев. Чтобы облегчить это, подготовлен список из пяти всесезонных колес, которые лучше всего оценены покупателями.

Каждую из отмеченных моделей оценили сотни водителей, которые имели возможность протестировать резину на практике и высказать свое мнение, исходя из своего опыта.

Из особенностей следует отметить одну общую черту – направленный рисунок. Ассиметрика ушла в прошлое, показав свою неэффективность.

Рейтинг всесезонных шин 2022

Список создан на основе отзывов, написанных клиентами магазина Автошины Ком в период с 1 января 2022 года по 20 декабря 2022 года.

Michelin CrossClimate 2

Не только одна из самых покупаемых всесезонных моделей премиум-класса, но и колеса, получившие самые высокие оценки клиентов. Автовладельцы ценят данные шины в первую очередь за их универсальные параметры, среди которых, в частности: повышенная износостойкость резины и отличное сцепление на снегу, что подтверждено сертификатом 3PMSF.

За успехом колес стоит колосаьлный труд и внушительное количество всевозможных технологий в том числе EverGrip, отвечающей за работоспособность в любых условиях, на протяжении всего периода использования. Специально разработанная структура сохраняет свои свойства вместе с износом протектора, благодаря чему эксплуатационные характеристики CrossClimate 2 остаются неизменными от первого до последнего километра использования. Это означает, что независимо от погоды можно безопасно наслаждаться вождением.

Hankook Kinergy 4S2

Второе место досталось колесам Kinergy 4S2, пометкой Х обозначает для внедорожников. Весьма хороший результат является лучшим доказательством того, что компания динамично развивается во всех направлениях.

«Всепогодная» модель от корейского производителя премиум-сегмента отличается хорошими характеристиками в летних условиях, а также устойчивостью к скольжению осенью и зимой. Сочетание подобных характеристик гарантирует надежность автошины как зимой, так и летом.

Как это было достигнуто? Секретом ее успеха оказывается конструкция, в которой каждый из элементов резины отвечает за безопасность движения в различных обстоятельствах.

Успехи не заставили себя долго ждать, Autobild подтвердил это в 2020 году, где резина заняла 3-е место, а предложение от Гудиер, которое указано в нашем материале ниже, было 4-ым.

Goodyear Vector 4 Seasons G3

Следующая награжденная всесезонная автошина — третья версия с пометкой G3 от американского бренда Goodyear. Хорошие отзывы доказывают, что модель пользуется популярностью среди пользователей. Её особенно ценят водители, которые ориентируются на безопасное, комфортное и экономичное вождение.

Современная резиновая смесь, дизайн протектора и ламели, выполненные по технологии 3D, наделяют всесезонку отличными эксплуатационные характеристики, что позволяет безопасно и стабильно ездить круглый год. Автошины выделяются низким сопротивлением качению, что способствует большей экологичности.

Kleber Quadraxer 3

Единственный представитель среднего ценового сегмента. Что способствовало тому, что водители считают эту шину одним из лучших всесезонных предложений?

Это третье поколение признанного продукта от бренда Kleber, поэтому у его конструкторов было много времени, чтобы найти наиболее эффективные решения. Обновленный рисунок протектора, который призван эффективно работать в оптимальных условиях сухой дороги, а также дождя, снега и грязи. Шины также хорошо тормозят на снегу и предотвращают аквапланирование.

Debica Navigator 3

Классика, которая пользуется популярностью более 10 лет. Третья редакция, стала очередным веянием моды – протектор ну очень похож на своих премиальных собратьев от Гудиер и Мишлен.

За эксплуатационные параметры вне зависимости от условий отвечает обновленный протектор, рисунок которого гармонично сочетает в себе черты и решения самых эффективных летних и зимних колес в линейке Debica.

Как следует выбрать всесезонные колеса?

Процесс выбора новой всесезонной резины следует разделить на несколько этапов. Организация процесса покупки позволит избежать необдуманного приобретения. Во-первых, полезно проверить, что другие водители говорят об отдельных моделях на страницах крупных интернет магазинов, как например Autoshini.Com . На момент прочтения этого текста этот шаг уже позади. Тогда проверьте, принимали ли интересующие вас покрышки участие в профессиональных автомобильных испытаниях.

На следующем этапе пришло время внимательно прочитать этикетки шины того размера, который одобрен для автомобиля. Из этикетки можно узнать больше об их производительности с точки зрения:

Топливной эффективности

Тормозного путь на мокром покрытии

Шумности

Сцепления со снегом