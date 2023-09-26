Жіноче безпліддя: роль своєчасної діагностики та лікування

Нещодавно було проведено дослідження, за допомогою якого вдалося виявити кілька цікавих фактів, що стосуються настання вагітності та порушення циклу. Так, зараз близько 15% всіх пар стикаються з безпліддям, і найчастіше це являється саме жіночою проблемою.

Причини жіночого безпліддя

Серед основних причин жіночого безпліддя можна виділити наступні:

Функціональне чи психогенне безпліддя виникає тоді, коли є деякі збої у роботі нервової системи. Це може статися у разі, якщо жінка перенесла досить серйозний стрес. Деякі дівчата бояться відповідальності, тому не можуть завагітніти.

Маткове безпліддя настає у разі, якщо є патології маткових труб, матки. У деяких жінок матка зовсім відсутня. Досить довго вважалося, що жінка не зможе стати матір’ю. Сучасні допоміжні репродуктивні технології і методи дозволили вирішити цю проблему.

Гормональне безпліддя настає, якщо ендокринна система працює із певним збоями, з порушеннями. Через те, що гормональне тло порушено, статеві клітини погано розвиваються.

Безпліддя може бути спровоковано полікістозом, ендометріозом або віком.

Спочатку встановлюється, яка причина безпліддя. Тільки після цього лікар приймає рішення щодо ефективного лікування. Програма складається в індивідуальному порядку.

Діагностика жіночого безпліддя

Для того, щоб приймати рішення про те, який спосіб лікування найбільш ефективний, лікарям необхідно вислухати жінку, зібрати анамнез і дізнатися про скарги. Фахівці розмовляють не лише з жінкою, а й із чоловіком. На наступному етапі виконується огляд.

Щоб отримати максимум правдивої інформації, потрібно виконати ще кілька досліджень:

Спочатку необхідно здати загальноклінічний аналіз крові на гормони, зробити певні біохімічні дослідження тощо. Таку діагностику проводять для того, щоб своєчасно виявити наявність запального чи інфекційного процесу у жіночому організмі.

Для оцінки стану органів малого таза спеціалісти проводять ультразвукове дослідження. За допомогою такого дослідження точніше встановлюється проблема зі статевою системою.

Додатково здійснюється оцінка прохідності маткових труб, а також стану матки.

Вся інформація, отримана в процесі, враховується лікарем. Це дозволяє встановити, чому виникло безпліддя.

Лікування жіночого безпліддя

Виходячи з того, що сприяло розвитку безпліддя, вибирається спосіб лікування та метод корекції. Тільки відповідальний підхід позбавить проблем. В цьому випадку вагітність наступає швидше. Підходи до лікування можуть бути наступними:

При матковому безплідді, як правило, проводиться лапароскопія, гістероскопія та інші види оперативного втручання.

Якщо було виявлено інфекційне захворювання, прописують відповідні протизапальні засоби. У кожному разі готується відповідна антибактеріальна терапія.

Психогенне безпліддя — це те, чим має займатися психотерапевт.

Найбільш ефективний спосіб лікування – це екстракорпоральне запліднення. Слід враховувати, що ЕКЗ проводять у спеціально підготовлених лабораторних умовах. У лабораторії фахівці проводять підготовку ембріона. Лише після цього його переносять у порожнину матки.

Профілактика та своєчасна діагностика

Щоб знизити ймовірність виникнення та розвитку безпліддя у жінки, необхідно брати до уваги кілька порад, підготовлених професійними репродуктологами:

Не слід починати статеве життя доти, доки не закінчиться формування організму. Це може спровокувати відсутність вагітності та інші проблеми.

Сексуальне життя має бути регулярним. Тому важливо мати постійного партнера.

Вчасно потрібно відвідувати різних спеціалістів, проходити діагностику. Це дозволить швидко встановити наявність хвороб.

Обов’язково потрібно користуватись відповідними засобами захисту від певних захворювань, що передаються статевим шляхом.

Жінці не варто курити та зловживати алкоголем.

Раз на піврокупів року потрібно відвідувати гінеколога. Щорічно слід проводити повний медичний огляд.

Керуючись усіма переліченими вище рекомендаціями, можна знизити ймовірність розвитку безпліддя.