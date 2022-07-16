Українцям дали пораду, як захистити свій Wi-Fi від несумлінних сусідів

Якщо ви підозрюєте, що хтось краде ваш Wi-Fi, є кілька способів переконатися в цьому. Як визначити, що хтось краде ваш Wi-Fi і як це зупинити?





Ми не раз рекомендували надійно захищати домашню мережу. Адже без належного захисту сусіди можуть не тільки використовувати вашу мережу Wi-Fi , але й отримати доступ до спільних папок та пристроїв у вашій локальній мережі .

Перевірте індикатори стану роутера

Найпростіший спосіб дізнатися, чи хтось використовує вашу мережу Wi-Fi – це подивитися на роутер , але тоді потрібно повністю відключити всі свої бездротові пристрої. Якщо у вас багато пристроїв (наприклад, розумних домашніх гаджетів), що використовують Wi-Fi, не зупиняйтеся на цьому способі та переходьте відразу до наступного.

Але якщо у вашій мережі Wi-Fi не так багато гаджетів, відключіть їх від мережі або вимкніть або активуйте режим польоту. Потім слідкуйте за індикаторами на роутері. За відсутності пристроїв, які використовують Wi-Fi, індикатори не повинні світитися або блимати. Якщо нічого не змінилося, можливо, хтось ще підключається до вашої мережі.

Використовуйте програми для виявлення Wi-Fi

У магазинах додатків є безліч програм на кшталт WiFi Guard для мобільного пристрою , які обіцяють просканувати мережу та надати список усіх підключених пристроїв. Порівняйте девайси в цьому списку з вашими домашніми гаджетами – так можна обчислити сторонні пристрої. Скануйте домашню мережу в різний час.

Використовуйте мобільний додаток для роутера

Якщо у вас є відносно сучасний роутер , у нього, швидше за все, є мобільний додаток . Ви можете запустити його на своєму смартфоні та знайти карту мережі, журнал або список клієнтів.

Увійдіть до панелі керування адміністратора

Нарешті ви можете увійти в панель управління адміністратора вашого роутера в браузері. Для цього вам потрібно знати:

Ваше ім’я користувача : за умовчанням це майже завжди “admin”, хоча ви могли змінити його на інше при першому налаштуванні роутера.

: за умовчанням це майже завжди “admin”, хоча ви могли змінити його на інше при першому налаштуванні роутера. Ваш пароль : якщо у вас старий роутер і ви ніколи не змінювали пароль, це також може бути “admin”.

: якщо у вас старий роутер і ви ніколи не змінювали пароль, це також може бути “admin”. Ваша IP-адреса: в більшості випадків – це http://192.168.0.1/ . Потрібно ввести цю адресу в браузері та увійти в систему, якщо вам буде запропоновано таку можливість.

Як видалити сторонніх користувачів

Якщо ви все-таки виявили неавторизований пристрій у своїй домашній мережі, є два простих способи позбутися його:

Якщо ви бачите невідомого клієнта в мобільному додатку роутера або панелі адміністратора, виберіть його ім’я та пошукайте в налаштуваннях кнопку, за допомогою якої можна заблокувати або видалити пристрій.

Замість блокування пристроїв по одному, ви можете відразу відключити всі гаджети від мережі (включаючи власні), змінивши пароль до Wi-Fi . Якщо ви ще не використовуєте пароль, додайте його зараз. Якщо у вас є пароль, то змініть його і зробіть більш надійним.