Українцям радять видалити неактивні облікові записи в інтернеті

Для того, щоб повноцінно користуватися тим чи іншим ресурсом в інтернеті (або програмою), у більшості випадків потрібно пройти процес реєстрації.

Часом ми реєструємось, користуємося сервісом, а потім забуваємо, що у нас залишився обліковий запис. Не варто накопичувати такі «занедбані» акаунти, краще видаляти.

Ризик витоку інформації

Припустимо, ви зареєструвалися на якомусь сервісі, вказали безліч своїх персональних даних, у тому числі адресу, телефон, професію і таке інше. Минуло якийсь час і цей ресурс виявився зламаний — дані потрапили до хакерів або зовсім відкритий доступ. Персональною інформацією можуть скористатися зловмисники та будь-які треті особи у своїх цілях. І чим більше у вас буде таких покинутих облікових записів, тим вищий ризик того, що станеться витік інформації.

А у випадку, якщо ви використовуєте однаковий пароль на всі свої облікові записи, то хакер може отриманий пароль від зламаного сайту використовувати для доступу в інші ваші облікові записи.

Також є ризик того, що ви не заходите в цей обліковий запис, а його зламали. І від вашого імені зловмисник може зробити все, що завгодно – від розсилки спаму до шахрайських дій від вашого імені.

Позбутися спаму

Багато послуг використовуючи ваші облікові дані можуть розсилати вам спам або різні рекламні пропозиції. Іноді в горі листів спаму може загубитися потрібна та важлива кореспонденція. Видалення облікового запису призводить до того, що сервіс перестає вам якимось чином набридати.

Менше згадок про себе в мережі

Чим менше згадок буде про вас у мережі, тим менший ризик того, що зловмисники використовують ці дані у своїх цілях або конкретно проти вашої особистості.

На закінчення хочеться сказати про те, що не всі сервіси та сайти мають опцію видалення облікового запису. Деякі ресурси можуть видалити ваш обліковий запис лише після звернення до адміністрації.