Одна кнопка може врятувати ранок. Чому в машині пітніють вікна і коли це сигнал про несправність

З приходом осені водії знову стикаються з однією з найнеприємніших дрібниць. Сідаєш уранці в машину, хочеш швидко рушити, а вікна вкриті парою. Впоратися з нею швидко зазвичай допомагає кнопка A/C, але інколи проблема глибша, ніж здається.

Звідки береться волога на склі

Причина у вологості всередині салону. Коли скло холодніше за повітря в кабіні, водяна пара конденсується на його поверхні. Особливо це помітно восени та взимку, коли ночі прохолодні, а дні вологі.

Джерел вологи в авто чимало. Ми заносимо її на мокрому взутті, одязі та парасолях, і вже за кілька дощових днів килимки накопичують чимало води. Проблема посилюється, якщо машиною їздять на короткі відстані, бо салон просто не встигає висохнути.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Як швидко прибрати пару

Найефективніший спосіб полягає в тому, щоб спрямувати обдув на лобове скло й увімкнути кондиціонер. Навіть у холод, коли це здається нелогічним, кращого способу швидко позбутися пари немає. Кондиціонер осушує повітря, тож вологе скло очищується значно швидше. У більшості авто для максимального обдуву лобового скла є окрема кнопка із символом вітрового скла, а заднє скло зазвичай має електропідігрів.

Варто також вимкнути рециркуляцію. Вона дозволяє швидше прогріти салон, але водночас утримує в ньому вологе повітря. Набагато краще працює подача свіжого повітря ззовні. Допомагає й прочинити вікна на кілька хвилин після поїздки або залишити машину провітритися в суху погоду.

Протирати скло рукавом чи рукою не варто. Це лише розмазує бруд, а на жирних слідах волога згодом осідає ще охочіше.

Коли варто перевірити автомобіль

Якщо скло пітніє надто сильно, варто перевірити стан машини. Однією з найчастіших причин є забитий салонний фільтр. Зношений фільтр обмежує потік повітря, тож вентиляція гірше виводить вологу. Його заміна коштує недорого, зазвичай кілька сотень гривень разом із роботою, а ефект помітний одразу.

Іншою причиною може бути несправний кондиціонер. Багато хто вважає, що він потрібен лише влітку, проте одне з його важливих завдань полягає саме в осушенні повітря. Тому фахівці радять користуватися ним цілий рік, а перед осінньо-зимовим сезоном перевірити систему на СТО.

У крайніх випадках волога потрапляє в салон через негерметичний кузов, зношені ущільнювачі дверей чи протікання радіатора пічки. Тоді звичайна вентиляція з надлишком вологи вже не впорається. Ознакою такої проблеми можуть бути мокрі килимки без видимої причини, запах сирості або масляниста плівка на склі.

Як зробити так, щоб проблема не поверталася

Найкраще працює профілактика. Водіям варто регулярно:

міняти салонний фільтр, зазвичай раз на рік або частіше, якщо їздити в запиленій місцевості;

стежити за справністю кондиціонера;

прибирати воду з килимків і сушити їх удома;

мити скло зсередини;

не залишати в машині мокрий одяг, взуття й парасолі.

Мало хто знає, що бруд на склі теж сприяє запотіванню. Жирний наліт від дотиків пальцями чи випарів у салоні робить так, що волога легше осідає на поверхні. Чисте скло пітніє значно менше, а додатково можна скористатися антизапотівальним засобом для автоскла.

Не ігноруйте проблему

Запітнілі вікна часто сприймають як звичайну осінню незручність, але насправді це серйозна загроза. Погана видимість заважає вчасно помітити пішоходів, велосипедистів та інші машини, особливо в темряві й під час дощу. Тому замість того, щоб рушати з мутним склом, краще витратити кілька хвилин і усунути причину. У більшості випадків вистачає справного кондиціонера, чистого салонного фільтра й сухого салону.