Що обрати в 2021 році: швидку зарядку чи велику батарею в смартфоні

Чим частіше використовуєш телефон, тим швидше він розряджається – очевидний факт. Багато хто не розуміє, яким чином вирішувати подібну проблему: вкладатися в телефон з великою батареєю або робити ставку на її потужність. Для тих, хто сумнівається, є і третій, альтернативний варіант.





Потужна батарея

Більшість інтуїтивно вважає, що розмір батареї відіграє вирішальну роль, але це далеко не так. З кожним роком для смартфонів виходять додатки, здатні поглинати до 50% заряду за 30 хвилин використання.

Подібна тенденція призводить до того, що той рівень автономності, який був корисний півроку тому, вже не відповідає вимогам.

Купувати телефон з акумуляторами на 10 тисяч міліампер і більше не вихід. Подібні апарати є виключно нішевими і призначені для конкретних цілей, а не для повсякденного використання. Та й навряд чи вам захочеться пересуватися з пристроєм, який насилу можна вмістити в кишеню.

Швидка зарядка

Це відкриття стало справжнім порятунком для користувачів смартфонів. Щоб отримати 100% заряду батареї більше не потрібно залишати телефон на підзарядку вночі, поки ви спите.

Достатньо лише 30-ти хвилин, щоб ваш гаджет зміг повністю зарядитися.

Відмінність подібної технології в тому, що зарядка відбувається струмами 1С і вище. Це ток, кратний ємності самого акумулятора. Неможливість втілення в життя цієї технології раніше пояснювалося негативним впливом на літій-іонні батареї.

Основна причина, чому люди побоюються переходу на систему «quick charge», – страх за свій пристрій.

Багато хто вважає, що це посадить телефон, він стане гірше працювати і швидше розряджатися. І це дійсно так!

Відбудеться це не відразу, а лише після закінчення допустимих циклів зарядки. Чи варто відмовлятися від системи швидкої зарядки зараз тільки через поступове і природнє зношення батареї через 2-3 роки – велике питання.

Третій варіант

Існує альтернативний варіант, який підходить людям, які використовують смартфон на протязі всього дня і не мають постійного доступу до розетки.

За допомогою чохла-акумулятора ви зможете постійно бути на зв’язку і підзаряджатися в будь-який зручний час. Подібне рішення набуло популярності серед користувачів, тому знайти підходящий по дизайну і формі чохол не буде проблемою.

Подібний чохол підійде також тим, хто проживає в холодному кліматі і має проблеми із завершенням роботи пристроїв від переохолодження. Постійна короткочасна підзарядка допоможе тримати телефон в активній фазі, тому він не перетвориться на безплідний шматок алюмінію при температурі нижче нуля.