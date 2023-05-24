Українцям розповіли про те, як не потрапити на гачок шахраїв у Viber

Чи не кожен українець хоч один раз з моменту реєстрації у соціальних мережах чи месенджерах отримував підозрілі повідомлення та дзвінки від банків, невідомих організацій чи агенцій про шалені виграші, бонуси, кредити тощо. Подібні повідомлення — звичні техніки кібершахраїв. Проблема цифрових атак була і залишається актуальною: Асоціація ЄМА зазначає, що у 2022 році кіберзлочинці завдали українцям збитків на понад 1 млрд гривень.

З початком повномасштабного вторгнення до арсеналу шахраїв додалася ще одна схема: крім звичних прийомів, вони, зокрема, наживаються на фейкових благодійних та волонтерських зборах. Як не потрапити на гачок шахраїв, якою інформацією ніколи не можна ділитись та як розпізнати злочинця — нагадує команда Rakuten Viber.

Базові правила

Якщо ви отримали посилання у чаті на невідомий сайт від незнайомого адресата чи з підозрілим текстом повідомлення — не переходьте за ним. Наприклад, якщо у груповому чаті вам надійшло повідомлення з посиланням на перерахування коштів за новою програмою допомоги, варто перевірити цю інформацію на сторонніх джерелах (новинні сайти, портали державних органів тощо). Офіційні волонтерські ініціативи будуть завжди оголошені на сторінках установ у мережі, а про окремі збори навіть писали в новинах. Посилання ж від шахраїв можуть перевести вас одразу на форму переказу коштів.

Якщо ви перевірили інформацію і такий збір / фонд / програма дійсно існують — повторно уважно перегляньте усі деталі в повідомленні та на сайті, куди веде посилання. Похибка в написанні назви вже може свідчити про те, що перед вами шахрайська пастка.

Довіряйте лише інформації з перевірених джерел чи від знайомих адресатів. У випадку, якщо ви отримали повідомлення від невідомої вам організації, перевірте її профіль. Шахраї нерідко представляються компаніями, аби виманити платіжні дані в адресата. Щоб додати правдоподібності своїй схемі, зловмисники ставлять на фото акаунту логотип організації, а замість імʼя — її назву.

По-перше, зверніть увагу на позначку профілю — організації, офіційно зареєстровані у Viber, мають “блакитну пташку” біля назви та містять активне посилання на сайт в описі.

По-друге, перевірте інформацію про організацію в інтернеті. Кожна чинна компанія або фонд, найімовірніше, матиме сайт і зʼявиться на першій же сторінці результатів пошуку. Також на порталах зазвичай вказані посилання на соціальні мережі та месенджери компаній, тож легко перевірити, хто саме вам пише — фейк чи офіційний представник.

У цілому, якщо ви прагнете безпечно переказати гроші на допомогу, краще користуватись реквізитами на офіційних сайтах або ж долучитися до зборів від людей, яких ви знаєте особисто. Не перераховуйте кошти за посиланням від невідомих контактів.

Ніколи не діліться персональною інформацією в чатах та телефоном: у жодному випадку не передавайте свої платіжні дані, номери документів, будь-яку конфіденційну інформацію третім особам — так ви убезпечите себе та свої гроші від шахраїв.

Памʼятка про інформацію, якою ніколи не можна ділитись

Контактні дані: не вказуйте номер телефону, домашню адресу чи адресу прописки, електронну пошту на підозрілих сайтах та не передавайте цю інформацію невідомим контактам без необхідності.

Платіжні дані: ніколи не вводьте дані ваших карток (номер картки та рахунку, термін дії картки, CVV код, пароль від банківського застосунку та PIN) на підозрілих сайтах та не передавайте їх третім особам.

Дані документів: не повідомляйте номер паспорта, ІПН та будь-які дані з документів, про які вас може запитати невідомий контакт.

Локація: ніколи не діліться своєю геолокацією з незнайомцями, які можуть запитати це у чаті. Також варто прискіпливо ставитись до питань про те, де ви будете за годину, завтра тощо.

Паролі та кодові слова: нікому та ніколи не передавайте ці дані (зокрема, відповіді, які ви зазначаєте при реєстрації рахунку в банку — дівоче прізвище, імʼя домашньої тварини тощо).