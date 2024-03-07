Бюджетные смартфоны 2024 года

С каждым годом пользователям становится все проще купить недорогой смартфон с приличными техническими параметрами. Анализируя главные запросы аудитории, производители научились находить удачные решения для сборки по доступной цене. Рассмотрим детально лучшие предложения бюджетных смартфонов 2024 года.

Infinix Smart 8

Стильный и небанальный дизайн смартфона дополняет 6.6-дюймовый IPS-экран разрешением 1612 х 720 с частотой 90 Гц и быстрым откликом. Максимальная яркость в 500 нит обеспечивает хорошую передачу цветов и общее качество картинки.

Главной характеристикой модели является чип Unisoc T606 и видеоядро ARM Mali-G57 MP1, благодаря которым телефон легко справляется даже с игровыми нагрузками. Основная камера на 13 Мп и фронтальная — 8 Мп обеспечивает качество съемки на уровне смартфона среднего ценового сегмента.

Крутая фишка смартфонов Infinix — возможность расширить значение оперативной памяти, заданное по умолчанию. Бюджетный Smart 8 также получил подобные настройки. К 4 Гб оперативки пользователь может добавить еще 1, 2 или 4 Гб.

За автономность Infinix Smart 8 отвечает аккумулятор на 5000 мАч, который хорошо показывает себя на практике. Безопасность обеспечивает сканер отпечатка пальцев и функция разблокировки по лицу.

В интернет-магазинах доступны варианты смартфона с 64 Гб и 128 Гб встроенной памяти.

Tecno Spark GO

Смартфон с набором параметров, которые не уступают устройствам по цене выше. Модель отлично справляется с ежедневными задачами и ресурсозатратными приложениями.

Текстурированная задняя панель и общий дизайн Tecno Spark GOвыгодно выделяют его от конкурентов. Экран на 6,6’’ типа IPS с частотой обновления 60 Гц и разрешением 1600 x 720. Его пиковой яркости в 480 нит достаточно для работы или просмотра контента в помещении.

Продуктивность смартфона обеспечена чипом MediaTek Helio A22 частотой 2 ГГц. Устройство легко и без сбоев справится с играми уровня Subway Surfers, Candy Crush или Clash of Clans.

Типичная для ценового диапазона основная камера на 13 Мп, но с дополнительным датчиком на 2 Мп, и селфи на 5 Мп. Смартфон получил батарею на 5000 мАч, которая с легкостью обеспечивает до 7 часов экранного времени.

Пользователи, которым приглянулся этот смартфон Tecno, купить его могутв трех разных конфигурациях — 3 ГБ/32 ГБ, 3 ГБ/64 ГБ и 4 ГБ/64 ГБ.

Tecno Spark 10

По внешнему виду телефон выглядит дороже его стоимости. За счет размещения модулей камеры, задняя панель корпуса напоминает дизайн Pro-моделей Apple Iphone.

Смартфон оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплей с разрешением 1612 x 720 и частотой обновления в 90 Гц. Совокупность технических и программных характеристик обеспечивают достойное качество картинки и широкие углы обзора.

Tecno Spark 10 работает на 8-ядерном чипе Mediatek Helio G37. В паре с 4 ГБ или 8 Гб оперативной памяти, модель гарантирует многозадачность и скорость обработки запросов. Встроенной памяти на 128 Гб более, чем достаточно для хранения базового набора приложений и файлов.

Основная и вспомогательная камеры с автофокусом на 50 Мп + 0.08 Мп предлагают ряд режимов для съемки. Фронталка для автопортретов и видеозвонков на 8 Мп.

Бесперебойность работы обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч.