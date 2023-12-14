Три законні способи відстежити чужий телефон в Україні

У сучасному світі, де смартфони стали невід’ємною частиною нашого повсякденного життя, можливість відстежувати місцезнаходження цих пристроїв може бути корисною з різних причин. Чи то батьки, які прагнуть забезпечити безпеку своїх дітей, компанії, що бажають контролювати використання службових телефонів, або випадки, коли необхідно знайти втрачений або вкрадений гаджет, існують законні способи відстеження чужого смартфона. У цій статті ми розглянемо три таких методи, які дозволяють це зробити без порушення приватності чи законодавства, забезпечуючи при цьому ефективність та етичність підходу.

1. Як відстежити інший телефон через оператора?

Послугу відстеження мобільного апарату надають усі найбільші мобільні оператори України. Так, Київстар надає послугу під назвою “Маячок”. Завдяки такому сервісу можна відстежувати місцезнаходження людини за номером телефону. Відстеження здійснюється за згодою абонента (він повинен підтвердити згоду на відстеження). Послуга «Маячок» буде корисною для всієї родини. Адже з її допомогою батьки завжди будуть знати точне місцезнаходження їхніх дітей.

У Vodafone сервіс називається “ЗнайДе”. Сервіс працює за принципом GPS-навігатора. Після підключення послуги інформація буде доступна за наступного алгоритму дій: відправляється ім’я людини та номер її мобільного на відповідний код. Після цього відправник отримує смс з інформацією про місцеперебування людини. Використання доступне за допомогою смс-команд, через вебсайт або мобільний додаток.

2. Як відстежити місце розташування людини через месенджери?

Viber і WhatsApp дають змогу збирати дані про іншу людину – але, знову ж таки, тільки в тому разі, якщо ця сама людина погодилася на подібне. Ну, або не погодилася, але відкрила таку можливість через налаштування месенджера.

Щоб відкрити доступ до геоданих через WhatsApp, потрібно зайти в чат із певним контактом, вибрати пункт “Додати” (піктограма у вигляді скріпки в полі відправки повідомлень), потім пункт “Місце/Місце розташування” і натиснути на “Ділитися геоданими”.

У Viber людину так само можна відстежити, лише якщо вона вам це дозволить. У вікні діалогу для ввімкнення геолокації потрібно активувати символ стрілки поруч із клавішею відправки повідомлень або натиснути на триточкове меню там само, а потім вибрати пункт “Відправити місце розташування”. Якщо користувач хоче дізнатися місце розташування співрозмовника, йому потрібно виконати таку саму операцію на своєму смартфоні.

3. Відстеження за допомогою програмних засобів iOS або Android

Дізнатися місце розташування іншого телефону можна за допомогою стандартних додатків в операційній системі. Наприклад, через Google Maps: для цього на відстежуваному телефоні потрібно зайти в додаток, активувати пункт меню “Показувати, де я”, вказати свій телефон, електронну пошту і період відстеження. Потім потрібно зайти в той самий пункт меню в застосунку в себе на смартфоні і вказати дані людини, за якою стежите.

Незаконні способи і що за них загрожує

Дані, які перебувають у смартфоні людини, вважаються інформацією із закритих джерел. Доступ до неї можливий тільки за згодою власника гаджета.

Читання чужих листувань без згоди людини карається за 182 статтею КК Україні “Порушення недоторканності приватного життя”, загрожує караються штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Встановлення шпигунських програм підпадає під статтю 272 “Неправомірний доступ до комп’ютерної інформації”.

Тож якщо вам раптом дуже захотілося потайки постежити за легковажною подружкою або чоловіком, який взяв звичку затягувати обідні перерви, краще залиште ці ідеї. А ось якщо ви хочете підстрахувати літніх родичів або бути впевненими в тому, що з дітьми все гаразд – відстеження смартфона може допомогти.

Саме тому ми не рекомендуємо вам встановлювати на свій смартфон шпигунські програми для стеження за іншими людьми і не ділимося посиланнями на них.

А якщо ви взяли в руки телефон родича або друга, і побачили в ньому встановлену програму під назвою TalkLog, Cell Phone Spy, TrackView або StealthGenie, знайте – ця людина за кимось шпигує.