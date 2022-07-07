Безконтактна оплата: названо способи захисту кредиток з цією можливістю

Карти з модулями безконтактної оплати стали дуже популярними сьогодні. Погодьтеся, що дуже зручно просто прикласти карту або навіть гаманець до терміналу, щоб провести оплату, замість того, щоб щоразу діставати її, вставляти в термінал та вводити пін-код. Проте за зручність доводиться платити зниженням рівня безпеки. Справа в тому, що для списання коштів з рахунку достатньо не лише прикласти картку до терміналу, а й термінал до картки.





Існує небезпека таких інцидентів. Теоретично можна уявити, що хтось поклав термінал у сумку і в метро та громадських місцях ходить у пошуках своїх жертв. Насправді ж провернути таку аферу буде непросто. Варто знати, що це термінали реєструються і прив’язуються до певного банку. Таким чином, користувач може досить легко з’ясувати, кому було здійснено платіж і звернутися до поліції. Проте поодинокі випадки застосування зчитувальних пристроїв (скімерів) раніше фіксувалися.

Чи можна захиститись від шахраїв?

Безперечно, так. Найпростіший спосіб захисту полягає в тому, щоб не зберігати в гаманці лише одну картку з NFC-чіпом. Якщо карток буде дві і більше, то терміналу буде значно складніше розпізнати серед них потрібну. І зовсім необов’язково заводити другу картку у банку. Можна використовувати карти лояльності, які мають відповідний чіп.

Є й надійніші способи. Так, зараз у продажу є спеціальні холдери для карток. Вони є чохолом, обладнаним екрануючою вставкою з тонкої металевої фольги, який можна замовити на Аліекспрес .

Ну а якщо бажання чекати і витрачатися на його покупку немає, можна зробити простіше і обійтися безплатним аналогом. Для захисту картки знадобиться невеликий шматок харчової фольги. Просто оберніть карту фольгою у кілька шарів і ваші кошти гарантовано будуть захищені від злочинних посягань.