Деяким клієнтам Приватбанку доведеться підтверджувати походження своїх грошей: кого стосується

У ПриватБанку клієнтам нагадали, що мають законне право з’ясовувати походження грошей на рахунках, якщо їх сума перевищує 500 тис. грн. Ба більше, до проведення фінансового моніторингу фінустанови зобов’язує закон. Якщо ж банк не здатен самостійно з’ясувати джерело грошових надходжень клієнта, може звернутися до нього особисто за документальним підтвердженням.





Представники прес-служби банку повідомили, близько 99% переказів та платежів клієнтів не потребує значної уваги чи додаткових моніторингових заходів. Адже у фінустанові діє сучасна система, яка автоматично перевіряє всі операції і дозволяє зменшити необхідність звернення до клієнтів. При цьому така вбудована система моніторингу виявляє усі операції, які є потенційно загрозливими для клієнтів та самого банку.

У державному банку підкреслили, що прикладуть максимум зусиль, щоб потреби звертатися за поясненнями до клієнтів не виникало. Тобто працівники ПриватБанку будуть встановлювати походження грошей на підозрілих рахунках за допомогою доступних їм даних.

Та у деяких випадках, коли різниця між витратами та офіційними фінансовими надходженнями клієнта суттєво відрізняється, банк просто змушений звертатися до нього за поясненнями. Зокрема у власників таких підозрілих рахунків будуть вимагати документи, які підтверджують джерело надходжень.

Загалом обмежувальні заходи не є звичною практикою у Приватбанку. Їх застосовують лише за крайньої потреби та тоді, коли це обгрунтовано законом. Звернення до клієнтів відбувається через зручні для обох сторін канали комунікації. А пояснення та необхідні документи клієнти можуть надати представникам банку як у відділенні, так і в режимі онлайн.

Варто зазначити, що кошти, призначені для допомоги ЗСУ, на волонтерські програми чи благодійні фонди, не підлягають моніторингу ПриватБанку. Не питатимуть про походження коштів і у клієнтів, які отримують на карту офіційну зарплатню, пенсію тощо.