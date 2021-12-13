Стало відомо, хто і на які суми виплат із безробіття може претендувати в Україні

Згідно з українським законодавством отримувати соціальні виплати з безробіття можуть громадяни, які мають трудовий страховий стаж, і ті, хто такого стажу не має. До останніх належать громадяни, які працювали без офіційного оформлення та отримували заробітну плату в конвертах. Проте, таким претендентам на виплату можуть відмовити у фінансовій допомозі. Основним фактором, що впливає на відмову в допомозі від держави, може стати вік претендента.





Ті претенденти на отримання допомоги, які не мають записів у трудовій книжці про попереднє місце роботи, незалежно від того, працювали вони неофіційно чи не працювали зовсім, одержують мінімальну суму виплати. Допомога для цієї категорії на час карантину та протягом 30 днів після нього становитиме 1000 грн.

При цьому максимальна допомога, яку може отримати безробітний у нашій країні, становить з грудня поточного року 10 000 грн.

На виплату 1000 грн. можуть розраховувати лише ті претенденти, які не досягли віку 35 років на момент звернення до Центру зайнятості. Отримувати допомогу можна протягом півроку (180 днів).

Якщо здобувачеві більше 35 років і він не має страхового стажу, допомогу по безробіттю йому не призначать, навіть якщо він працював без офіційного працевлаштування.

Суми, які отримують українці у вигляді виплати по безробіттю, також відрізняються та залежать від кількості років, які вони офіційно пропрацювали:

До 2 років – 50%,

2-6 років – 55%,

6-10 років – 60%,

10 і більше років – 70%.

Також сума буде залежати від того, скільки часу людина отримує допомогу (100% повна сума виплати):

Перші 3 місяці – 100%,

Наступні 3 місяці – 80%;

Далі – 70%.

У Центрах зайнятості населення нагадують, що якщо одержувач допомоги регулярно не відвідує центр у встановленому законодавством порядку, то у виплаті йому можуть відмовити. Якщо за умовами карантинних обмежень безробітний не може особисто відвідувати центр, він повинен повідомляти, що його статус не змінився співробітнику Центру зайнятості в телефонному режимі або через електронний лист.