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Як отримати і куди витратити «1000 Зеленського»?

13.12.2021
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Vodafone Зеленський

Багатьох українців цікавить питання: як отримати обіцяну президентом 1000 гривень тим, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID і отримав зелений сертифікат. Один із найпростіших способів – скористатися додатком від ПриватБанку «Приват24». Зробити це можна в декілька кліків.


Прес-служба ПриватБанку повідомила, що для отримання грошей необхідно відкрити картку в цифровому форматі. Інструкція виглядає так:

  • У додатку на своєму смартфоні потрібно відкрити вкладку «Гаманець»;
  • У меню вкладки знайти пункт «Додати»;
  • Знайти та натиснути “єПідтримка”;
  • Банк надішле заяву, яку потрібно підписати для відкриття картки.

Ця заява автоматично для перевірки надсилається до сервісу “Дія”. Після перевірки на наявність зеленого сертифіката “Дія” сформує заяву на отримання 1000 грн., яку також необхідно підписати. Потім потрібно ввести номер отриманої в Приват24 цифрової карти, погодитися на обробку персональних даних (як того вимагає законодавство).

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Нагадуємо, що гроші почнуть надходити на карти українців 19 грудня та скористатися ними можна буде протягом чотирьох місяців з моменту надходження.

Також озвучимо сфери, у яких можна буде витратити отриману суму:

  • Послуги у сфері культури, спорту;
  • Перевезення всередині країни залізничним та авіатранспортом;
  • Купівля книг в офлайн та онлайн книгарнях всередині країни.

Сфера діяльності компанії, в якій здійснюється оплата, перевірятиметься за спеціальним індексом. Обійти систему та придбати, наприклад, одяг не вийде. Зняти гроші у банкоматі чи відділенні так само не можна, як і перевести на свою карту того чи іншого банку.

Нагадуємо, що 1000 грн. передбачена для допомоги бізнесу, який страждає від зниження рівня доходів під час пандемії та пов’язаних із нею карантинних обмежень.

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13.12.2021
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