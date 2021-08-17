Знаки зодіаку, які йдуть до цілі навіть «по трупах»

Досягти успіху в житті та побудувати кар’єру мріють мільйони. Однак існує категорія людей, які прямують до обраної мети, не підкоряючись жодним правилам, чи моральним нормам. Вони можуть обдурити друга, підставити колегу, та все одно отримають те, чого прагнуть.





Астрологи стверджують, що найбільш цілеспрямовані та жорстокі кар’єристи належать до одного із чотирьох обраних знаків. Саме Овени, Близнюки, Леви та Стрільці зазвичай залишаються байдужими до чужих інтересів та будуть йти до успіху навіть «по трупах».

Овен

Уродженці вогняного знаку надзвичайно імпульсивні. Однак в той самий час дуже старанні та віддані роботі. Виборюючи собі «місце під сонцем» вони часто проявляють жорстокість. Хоча на захист Овенів можна сказати, що у жертву вони приносять виключно сторонніх людей, і нізащо не зазіхнуть на добробут близького друга, чи колеги.

Близнюки

Представники цього знаку терпіти не можуть, коли ними намагаються керувати. Людину, яка зважиться наказувати Близнюку, він просто знищить. Не дивно, що у війнах на діловому полі уродженці знаку також здатні на жорстокі вчинки і різкі висловлювання. Проте нізащо Близнюки не зазіхнуть на щастя й безпеку своїх близький. І вже точно не пожертвують ними заради власних інтересів.

Лев

Леви дуже цілеспрямовані та готові будь якою ціною відстояти свою думку. Вони будуть прямувати вперед, керуючись своєю метою, і цілком можливо не звернуть увагу на випадкових жертв. Однак такими радикальними методами народжені під сузір’ям Лева завжди досягають обраної мети.

Стрілець

Природжені лідери, представники цього знаку ніколи не визнають своєї помилки. Доводити правильність власних переконань вони можуть навіть жертвуючи інтересами інших. Якщо ж ви спробуєте вказати Стрільцю на його неправоту, можете дорого поплатитися за свою чесність.