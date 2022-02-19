Стало відомо, чи можуть мільйони смартфонів Зеленського перевантажити мережі «Київстар» та Vodafone

Ініціатива Володимира Зеленського щодо роздачі українцям похилого віку сучасних смартфонів викликала неоднозначну реакцію громадськості. Адже проект дуже амбітний та коштовний. Подумати тільки, для його втілення в життя потрібно аж 8,5 мільйонів новеньких мобільних телефонів.





Та є ще одне важливе питання, якому також варто приділити увагу. Чи вистачить потужностей українським мобільним операторам, щоб забезпечити зв’язком та інтернетом мільйони нових користувачів? У прес-службах найпопулярніших телеком-компаній країни розповіли про готовність власних мереж до напливу клієнтів.

«Київстар»

У офісі найстаршого оператора країни зазначили, що наразі забезпечують 4G-інтернетом понад 90% населення України. При цьому компанія продовжує будівництво нових базових станцій та постійно інвестує у розвиток своєї мережі.

Наразі «Київстар» володіє 48 тис. базових станцій, а також 44 тис. км оптоволокна. Тож потужностей оператора цілком вистачить, щоб забезпечити зв’язком та інтернет-трафіком додаткові кілька мільйонів клієнтів.

Vodafone

Vodafone також впевнено заявив про свою готовність до розширення клієнтської бази. За словами представників компанії, саме на це вони й розраховують, постійно розвиваючи нові технології надання мобільного інтернету.

Також у офісі другого за числом абонентів оператора країни зазначили, що регулярно стикаються із різким збільшенням трафіку у новорічні свята. Якщо мережа Vodafone може впоратися з такими екстремальними навантаженнями, то нові абоненти точно не стануть завадою для злагодженої роботи сервісів оператора.

lifecell

Найменший оператор України, який тим не менше має найбільший відсоток абонентів зі смартфонами, не боїться нових викликів. У прес-службі компанії lifecell зазначили, що наразі їхні клієнти використовують близько 13 ГБ мобільного інтернету щомісяця. При цьому оператор постійно розвиває свою мережу й не сумнівається, що зможе витримати навантаження від приєднання нових абонентів. Тим більше, що пенсіонери навряд будуть активно користуватися мобільним інтернетом та іншими сучасними сервісами.

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