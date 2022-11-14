Експерти визначили найдешевший супермаркет України: на продуктах можна зекономити до 10%

Інфляція для українців стала одним з найбільш болючих наслідків війни. За час воєнного стану в країні ціни на продукти зросли аж на 30%. І це тільки за офіційними показниками. Реальне ж положення речей може бути ще гіршим.

За таких умов питання економії на продуктах харчування вийшло для громадян на перший план. Тож експерти споживчого ринку вирішили підрахувати, в якому супермаркеті українцям найвигідніше закуповуватися. Для цього вони порівняли ціни на 15 базових продуктів, які купує майже кожен українець, у супермаркетах AТБ, Сільпо, Ашан, Метро, МегаМаркет, Эко-маркет, Varus і Novus. Різниця між підсумковими чеками деяких супермаркетів склала майже 10%.

До списку продуктів, ціни яких порівнювали експерти, увійшли сезонні овочі, молочні продукти, вода, курятина, яйця, крупи та солодощі. Торгові марки обиралися довільним чином. Якщо ж у одному з супермаркетів не було обраного для порівняння товару, його ціна встановлювалася на рівні середньої вартості в інших супермаркетах.

Результати дослідження виявилися вкрай неочікуваними. Зокрема деякі мережі, які українці звикли вважати недорогими, по факту виявилися не такими вже й бюджетними. А супермаркети, що позиціонують себе як торговельні точки для людей середнього й високого достатку, приємно здивували низькими цінами на окремі товари.

Як бачимо на фото загальна вартість порівнюваних товарів виявилася найнижчою у супермаркеті Varus. Сума загального чеку там склала всього 945,5 грн. На другому місці опинився Сільпо із результатом 958 грн. Третім із найдешевших магазинів для продуктових закупів став Novus, де за обрані товари довелося заплатити 960,5 грн.

В той самий час найдорожчим за результатами порівняння цін виявився МегаМаркет. Там вартість зібраного експертами продуктового кошика склала рекордні 1044 грн. А це майже на 10% більше, ніж у найбюджетнішому супермаркеті рейтингу.