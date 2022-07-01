Роковой месяц: каким знакам зодиака в июле будет несладко

Июль 2022-го для двух знаков зодиака станет наихудшим месяцем года. И в личной жизни, и на работе их ждут одни лишь провалы. Козероги и Водолеи рискуют потерять значительную сумму денег и даже остаться без работы. К тому же в результате пустяковой ссоры они могут навсегда потерять любимого человека.





Козерог

Все планы представителей знака вдруг развалятся. В их жизни случится событие, с которым будет очень сложно справиться. Козероги настолько расстроятся, что не смогут сосредоточиться даже на работе. Поэтому они рискуют провалить важный проект и потерять значительную часть своего дохода. Скорее всего, уроженцам знака удастся спастись от увольнения, но до этого будет недалеко.

Астрологи советуют Козерогам быть очень внимательными за рулем, ведь в июле их будут подстерегать опасности. В семейной жизни и любви лучше держать язык за зубами. Эмоции станут для представителей знака злейшим врагом. Они могут оскорбить любимого человека и даже не заметить этого. Поэтому лучше промолчать и не подвергать свои отношения опасности разрыва.

Водолей

Водолеи уже с первых дней июля поймут, что это точно не их месяц. Проблемы появятся в самый неожиданный момент и надолго испортят настроение. Представители знака могут попасть в ловушку мошенников и остаться без денег. На работе начнутся ссоры, причем не только с коллегами, но и с начальником.

В любви уроженцам знака тоже не стоит ждать ничего хорошего. Мелкая ссора со второй половинкой перерастет в самый настоящий скандал. Поводом к этой ссоре может стать ошибка или даже предательство самого Водолея. Чтобы исправить ситуацию, ему придется признать свою вину. Если он этого не сделает – рискует потерять любовь всей своей жизни и остаться наедине с проблемами.