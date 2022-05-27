Стало известно, сколько украинцев решили остаться в Польше навсегда

С начала войны в Польшу выехало около 1,4 миллионов украинцев. Часть из них после освобождения своих городов от оккупантов сразу же отправились домой. Но большинство беженцев уже остается в гостях у соседей. Более того, почти 30% из числа украинцев, которые из-за войны войны оказались в Польше, заявили, что не планируют возвращаться в Украину даже когда боевые действия прекратятся.





Среди желающих поселиться в Польше навсегда превалирует трудоспособное население. Из числа беженцев возрастной категории 18-24 года отказывается возвращаться домой около 29%, а в группе украинцев 24-34 лет такой выбор сделали более 26%. Молодые украинцы мечтают найти работу в Польше и переехать окончательно.

Стоит отметить, что повлиять на решения украинцев могли масштабные разрушения, которые понесли их родные города. Около 71% всех опрошенных беженцев непосредственно пострадали от военных действий и, очевидно, имеют серьезные моральные травмы, а 36% – приехали из регионов, которые сейчас находятся под оккупацией врага. Неудивительно, что они поддались паническим настроениям и не имеют мотивации возвращаться домой.

В то же время около 58% переселенцев из Украины, временно проживающих в Польше, не готовы отказаться от родины. Они пока не собираются возвращаться домой, но только потому, что в Украине все еще идет война. Но после завершения боевых действий большинство отправится в родные края и будет помогать восстанавливать государство после войны.

Тем временем трудолюбивые украинцы, несмотря на все пережитое на родине, не сидят сложа руки. Они активно ищут работу, не надеясь на государственные выплаты. Около 78% выразили желание выучить язык, чтобы найти более квалифицированную и высокооплачиваемую работу. Поэтому даже находясь в Польше в статусе беженцев, украинцы пытаются принести максимальную пользу стране, которая проявила к ним гостеприимство и приютила.