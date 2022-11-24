ПриватБанк кардинально змінив обмеження на зняття готівки

ПриватБанк збільшив ліміти на зняття готівки для клієнтів інших банків. Тепер власники карт Ощадбанку, Укрексімбанку, ПУМБ, Альфа-банку та інших фінустанов зможуть зняти в банкоматах Привату до 20 тис. грн за одну транзакцію. Тобто фактично ПриватБанк встановив єдині правила для всіх, хто захоче скористатися його мережею банкоматів.

Нові правила почали діяти з 23 листопада. Тепер у банкоматах ПриватБанку власники карток всіх фінустанов України зможуть зняти до 20 тис. грн. Інтервал між операціями складає 3 години. Максимальна ж сума, яку можуть зняти в банкоматах Привату клієнти інших банків, не змінилася і становить 100 тис. грн на добу. Таки чином зняти добовий максимум будь який користувач банкомату ПриватБанку може за 5 операцій.

Раніше знімати по 20 тис грн що 3 години могли лише клієнти Привату. В той же час власникам карток інших фінансових установ не дозволялося отримати за раз більше, ніж 10 тис. грн. При цьому добовий ліміт складав 100 тис. грн, а мінімальна перерва між транзакціями – 3 години.

Таким чином клієнтам інших банків, щоб зняти певну суму доводилося робити вдвічі більше «підходів» до банкомату. Не кажучи вже про те, що для зняття всіх 100 тис. грн їм просто не вистачало часу в добі. Тож доводилося звертатися до каси банку.

У прес службі ПриватБанку пояснили нововведення прагненням розширити можливості українців у будь який момент отримати доступ до готівки, навіть якщо вони не є клієнтами Привату. Такі зміни зараз саме часі, адже під час війни люди в будь який момент можуть опинитися в ситуації, коли їм необхідна буде готівка. А у ПриватБанку найбільша в Україні мережа банкоматів. Вона налічує близько 5 тисяч пристроїв, розташованих у всіх регіонах країни.