Стало відомо, за скільки років середній українець заробить мільйон доларів

Українцям із середньою зарплатнею знадобиться майже 216 років, щоб заробити 1 млн. дол. За цим показником Україна у відповідному рейтингу зайняла 86 місце зі 102 країн світу, опинившись між Марокко та Азербайджаном. Натомість стати мільйонером за лічені роки можна у Швейцарії, Сингапурі та Люксембургу.

В яких країнах найшвидше стати мільйонером?

Дослідження, що відображає рівень середньої зарплатні у різних країнах, зробили аналітики кешбек-порталу Picodi. Згідно з їх підрахунками найбільші зарплати, а відповідно й найкоротший шлях до мільйону у жителів таких країн:

Швейціарія – 14 років 3 місяці;

Сінгапур – 16 років 11 місяців;

Люксембург – 17 років 4 місяці;

США – 19 років 10 місяців;

Ісландія – 20 років 11 місяців.

Найдовше заробляти мільйон доведеться жителям:

Бангладешу – 331 рік 7 місяців;

Нігерії – 519 років 1 місяць;

Уганди – 523 роки 3 місяці;

Египта – 603 роки 6 місяців;

Пакистану – 621 рік 3 місяці.

Україні ж із показником 215 років 10 місяців ледь вдалося випередити найвідсталіші країни Африки. Та й не дивно, адже середня зарплатня в Україні за актуальним курсом становить лише 386 дол, або 14 236 грн у національній валюті. Проте в залежності від міста середня зарплатня може суттєво відрізнятися.

Де в Україні найбільші зарплати?

Найвища середня зарплатня в Україні зафіксована у Києві – 18,5 тис. грн. При цьому розрив між мінімальною та максимальною зарплатами у столиці досить великий: від 110 тис. грн у програмістів fullstack до 9,2 тис. грн у прибиральниць.

Трохи відстає від столиці за рівнем зарплат Львів – 16,5 тис. грн. Найбільше тут заробляють керівники відділів продажу – близько 50 тис. грн, а найменше посудомийки – 8,5 тис. грн.

Ще у трьох містах України середня зарплатня становить 16 тис. грн:

Дніпро – від 47 тис. грн у військових до 7,7 тис. грн у прибиральниць;

Одеса – від 40 тис. грн у керівників відділів продажу до 8,1 тис грн у прибиральниць;

Ужгород – від 32,5 тис. грн у токарів та регіональних менеджерів до 10,5 тис. грн у прибиральниць.