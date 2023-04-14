Стало відомо, за скільки років середній українець заробить мільйон доларів

Українцям із середньою зарплатнею знадобиться майже 216 років, щоб заробити 1 млн. дол. За цим показником Україна у відповідному рейтингу зайняла 86 місце зі 102 країн світу, опинившись між Марокко та Азербайджаном. Натомість стати мільйонером за лічені роки можна у Швейцарії, Сингапурі та Люксембургу.
В яких країнах найшвидше стати мільйонером?
Дослідження, що відображає рівень середньої зарплатні у різних країнах, зробили аналітики кешбек-порталу Picodi. Згідно з їх підрахунками найбільші зарплати, а відповідно й найкоротший шлях до мільйону у жителів таких країн:
- Швейціарія – 14 років 3 місяці;
- Сінгапур – 16 років 11 місяців;
- Люксембург – 17 років 4 місяці;
- США – 19 років 10 місяців;
- Ісландія – 20 років 11 місяців.
Найдовше заробляти мільйон доведеться жителям:
- Бангладешу – 331 рік 7 місяців;
- Нігерії – 519 років 1 місяць;
- Уганди – 523 роки 3 місяці;
- Египта – 603 роки 6 місяців;
- Пакистану – 621 рік 3 місяці.
Україні ж із показником 215 років 10 місяців ледь вдалося випередити найвідсталіші країни Африки. Та й не дивно, адже середня зарплатня в Україні за актуальним курсом становить лише 386 дол, або 14 236 грн у національній валюті. Проте в залежності від міста середня зарплатня може суттєво відрізнятися.
Де в Україні найбільші зарплати?
Найвища середня зарплатня в Україні зафіксована у Києві – 18,5 тис. грн. При цьому розрив між мінімальною та максимальною зарплатами у столиці досить великий: від 110 тис. грн у програмістів fullstack до 9,2 тис. грн у прибиральниць.
Трохи відстає від столиці за рівнем зарплат Львів – 16,5 тис. грн. Найбільше тут заробляють керівники відділів продажу – близько 50 тис. грн, а найменше посудомийки – 8,5 тис. грн.
Ще у трьох містах України середня зарплатня становить 16 тис. грн:
- Дніпро – від 47 тис. грн у військових до 7,7 тис. грн у прибиральниць;
- Одеса – від 40 тис. грн у керівників відділів продажу до 8,1 тис грн у прибиральниць;
- Ужгород – від 32,5 тис. грн у токарів та регіональних менеджерів до 10,5 тис. грн у прибиральниць.
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