Випередять зростання цін: пенсіонерів обрадували виплатами в березні

Планова індексація пенсійних виплат у березні 2022 року збільшить пенсії українців на 14%. Про це в інтерв’ю “Економічній правді” розповів Міністр фінансів Сергій Марченко.





Він також пояснив, як обчислюється розмір доплат: показник середньої зарплати, що враховується для обчислення пенсії, збільшується на коефіцієнт у розмірі 50% зростання споживчих цін за попередній рік і 50% від показника середньої зарплати за три роки.

“За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, коефіцієнт для перерахунку пенсій складе щонайменше 14%”, – повідомив Марченко.

Також він зазначив, що якщо Верховна Рада у 2022 році ухвалить законопроекти про запровадження накопичувальних пенсій, у 2023 році держава направить на це 60 млрд грн.

“У 2022 році ми визначилися, що у нас є пріоритет – лікарі. Основна маса видатків крім оборони, ветеранів та інфраструктури пішла на лікарів. На 2023 рік теж визначатимемося з пріоритетами. Якщо запуститься пенсійна реформа, то до 60 млрд грн будуть направлені на ці цілі », – наголосив Марченко.

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