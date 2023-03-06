В Україні 25 копійок можна продати за тисячі гривень: за якими екземплярами полюють колекціонери

В Україні можна заробити чималі гроші на продажі звичайних обігових копійок. Наприклад за деякі монети номіналом 25 копійок колекціонери готові заплатити понад 3000 грн. Спеціалісти в галузі нумізматики назвали найдорожчі екземпляри та розповіли, як відрізнити їх від звичайних «дешевих» копійок.

Однією з найцінніших є монета номіналом 25 копійок, що належить до різновиду 1ЕАм. Її можна продати на профільних сайтах та аукціонах орієнтовно за 2000 грн. Такі копійки карбували у 2003 році для річного набору Національного банку. Однак цей набір так і не випустили, а монети, які для нього виготовлялися, потрапили в обіг.

Така монета вважається рідкісною, адже була випущена в обмеженій кількості. Проте її досі можна зустріти в обігу. На українських онлайн-аукціонах регулярно з’являються такі екземпляри. Причому більшість з них власники знаходять у своїх гаманцях чи отримують із рештою в магазині.

Ще більшу суму можна виручити за 25 копійок різновиду 4БАМ. За монету 1992 року випуску подекуди пропонують до 3600 грн. Вона вирізняється серед інших випуклим щитом із вдавленим тризубом на реверсі.

Для цих 25 копійок у німізматів навіть є спеціальна назва – «Англійка». Справа в тому, що монету виготовляли за допомогою англійського штемпеля із дефектом. Згодом цей дефект виправили, але певна кількість копійок «англійського карбування» все ж потрапила в обіг.

За 25 копійок різновиду 5.1ДАг, випущених у тому ж таки 1992 році, колекцоіонери охоче заплатять від 2000 до 3000 тис грн. Цю монету вирізняє:

товстий та округлий середній зубчик тризубця;

буква «Ї» із хвостиком, що торкається букви «Н»;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

гладкий гурт без надписів та насічок.

Ще однією особливістю цієї монети є її незвичайна гербова сторона. Листки та колоски на ній вкрай складно розрізнити. Вони пласкі та дуже нечіткі.