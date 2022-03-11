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Названо продукти, ціни на які не будуть завищувати під-час війни

Уряд впровадив спеціальну систему контролю.

11.03.2022
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Кабінет міністрів України буде контролювати ціни на основні продукти харчування у період воєнного стану. Відповідну постанову було прийнято 6 березня. Слідкувати за вартістю товарів зобов’язали військові адміністрації кожного з регіонів. Допомагати місцевим органам влади будуть Національна поліція, Держлікслужба та Держпродспоживслужба.


На усі згадані відомства урядом покладається відповідальність за контроль цін на так звані соціальні продукти. До таких товарів відносяться:

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  • пшенична мука;
  • хліб та батон;
  • макаронні вироби;
  • вівсяна та гречана крупи;
  • цукор;
  • свинина, гов’ядина та курятина;
  • масло, молоко і сметана;
  • курячі яйця;
  • соняшникова олія;
  • картопля, цибуля, морква, буряк та капуста.

Усі ці продукти складають основний раціон українців. Тож в умовах війни державні структури всіляко блокуватимуть спроби підвищення цін на вказані товари.

Окрім базового продуктового кошика, державні відомства також не дозволять завищувати вартість пального. Контролю підлягають ціни на:

  • 92-й та 95-й бензин;
  • дизель;
  • автогаз.

Останньою групою товарів, яка не повинна дорожчати в умовах військового стану, є ліки. Зокрема в Кабміні вирішили зафіксувати ціни на:

  • розчин етанолу 96%;
  • протизапальні лікувальні засоби;
  • антибактеріальні препарати.

Паралельно із фіксацією цін урядовці тимчасово скасували всі інші заходи споживчого та ринкового контролю. Також на час війни в Україні буде заборонено проведення усіляких перевірок для підприємців.

Прохання не підвищувати ціни на продукти звучало з вуст очільників місцевих органів влади ще з перших днів війни. Деякі голови військових адміністрацій навіть погрожували бізнесменам звинуваченням у мародерстві за спробу нажитися на біді українців. Та не зважаючи на це деякі підприємці таки переглянули свої прайси. Зокрема у магазинах мережі EVA з 1 березня ціни на всю продукцію зросли майже удвічі. Натомість власник мережі всю відповідальність за здорожчання товарів переклав на постачальників.

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11.03.2022
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