Названо продукти, ціни на які не будуть завищувати під-час війни
Уряд впровадив спеціальну систему контролю.
Кабінет міністрів України буде контролювати ціни на основні продукти харчування у період воєнного стану. Відповідну постанову було прийнято 6 березня. Слідкувати за вартістю товарів зобов’язали військові адміністрації кожного з регіонів. Допомагати місцевим органам влади будуть Національна поліція, Держлікслужба та Держпродспоживслужба.
На усі згадані відомства урядом покладається відповідальність за контроль цін на так звані соціальні продукти. До таких товарів відносяться:
- пшенична мука;
- хліб та батон;
- макаронні вироби;
- вівсяна та гречана крупи;
- цукор;
- свинина, гов’ядина та курятина;
- масло, молоко і сметана;
- курячі яйця;
- соняшникова олія;
- картопля, цибуля, морква, буряк та капуста.
Усі ці продукти складають основний раціон українців. Тож в умовах війни державні структури всіляко блокуватимуть спроби підвищення цін на вказані товари.
Окрім базового продуктового кошика, державні відомства також не дозволять завищувати вартість пального. Контролю підлягають ціни на:
- 92-й та 95-й бензин;
- дизель;
- автогаз.
Останньою групою товарів, яка не повинна дорожчати в умовах військового стану, є ліки. Зокрема в Кабміні вирішили зафіксувати ціни на:
- розчин етанолу 96%;
- протизапальні лікувальні засоби;
- антибактеріальні препарати.
Паралельно із фіксацією цін урядовці тимчасово скасували всі інші заходи споживчого та ринкового контролю. Також на час війни в Україні буде заборонено проведення усіляких перевірок для підприємців.
Прохання не підвищувати ціни на продукти звучало з вуст очільників місцевих органів влади ще з перших днів війни. Деякі голови військових адміністрацій навіть погрожували бізнесменам звинуваченням у мародерстві за спробу нажитися на біді українців. Та не зважаючи на це деякі підприємці таки переглянули свої прайси. Зокрема у магазинах мережі EVA з 1 березня ціни на всю продукцію зросли майже удвічі. Натомість власник мережі всю відповідальність за здорожчання товарів переклав на постачальників.