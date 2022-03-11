Названо продукти, ціни на які не будуть завищувати під-час війни

Кабінет міністрів України буде контролювати ціни на основні продукти харчування у період воєнного стану. Відповідну постанову було прийнято 6 березня. Слідкувати за вартістю товарів зобов’язали військові адміністрації кожного з регіонів. Допомагати місцевим органам влади будуть Національна поліція, Держлікслужба та Держпродспоживслужба.





На усі згадані відомства урядом покладається відповідальність за контроль цін на так звані соціальні продукти. До таких товарів відносяться:

пшенична мука;

хліб та батон;

макаронні вироби;

вівсяна та гречана крупи;

цукор;

свинина, гов’ядина та курятина;

масло, молоко і сметана;

курячі яйця;

соняшникова олія;

картопля, цибуля, морква, буряк та капуста.

Усі ці продукти складають основний раціон українців. Тож в умовах війни державні структури всіляко блокуватимуть спроби підвищення цін на вказані товари.

Окрім базового продуктового кошика, державні відомства також не дозволять завищувати вартість пального. Контролю підлягають ціни на:

92-й та 95-й бензин;

дизель;

автогаз.

Останньою групою товарів, яка не повинна дорожчати в умовах військового стану, є ліки. Зокрема в Кабміні вирішили зафіксувати ціни на:

розчин етанолу 96%;

протизапальні лікувальні засоби;

антибактеріальні препарати.

Паралельно із фіксацією цін урядовці тимчасово скасували всі інші заходи споживчого та ринкового контролю. Також на час війни в Україні буде заборонено проведення усіляких перевірок для підприємців.

Прохання не підвищувати ціни на продукти звучало з вуст очільників місцевих органів влади ще з перших днів війни. Деякі голови військових адміністрацій навіть погрожували бізнесменам звинуваченням у мародерстві за спробу нажитися на біді українців. Та не зважаючи на це деякі підприємці таки переглянули свої прайси. Зокрема у магазинах мережі EVA з 1 березня ціни на всю продукцію зросли майже удвічі. Натомість власник мережі всю відповідальність за здорожчання товарів переклав на постачальників.

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