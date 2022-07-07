Цифрова гігієна: Що не можна зберігати у пам’яті телефону?

Українські користувачі, як і користувачі інших країн, не приділяють належної уваги питанням цифрової гігієни, а про безпеку починають замислюватися тільки тоді, коли стався неприємний інцидент. Експерти вказують на те, що смартфони користувачів містять чимало інформації, яка може бути критичною, якщо потрапить до рук злочинців. Люди сліпо довіряють сучасним безпековим технологіям, вважаючи, що пін-код або відбиток пальця можуть бути надійними рішеннями.





Навички шахраїв постійно вдосконалюються і технології, які раніше вважалися дійсно надійними, сьогодні вже можуть не відповідати вимогам безпеки. Користуючись мобільними пристроями, потрібно дотримуватись певних правил. Це не тільки регулярне чищення вмісту від кешу та cookies, але й уважне фільтрування відвідуваних сайтів. Крім того, неприпустимо встановлювати додатки із так званих «альтернативних» джерел.

Використання перевіреного антивірусу однієї з великих компаній – одна з основних вимог безпеки. Але навіть маючи антивірус у штаті, потрібно не забувати про те, що лише регулярне оновлення гарантує коректну його роботу. Обов’язково перевірте додаток для нотаток та файли. У них не повинно бути жодних паролів та особистих даних. Багато хто дозволяє собі зберігати на пристрої скани паспортів та інших документів, і це стає часто фатальною помилкою. Шахраям нічого не вартує, використовуючи їх, оформити мікропозику онлайн на ім’я користувача.

Не меншої уваги вимагають підключення до Мережі. Люди часто, прийшовши у громадське місце, радіють безплатному Wi-Fi. Однак, робота в інтернет-банку або відвідування важливого ресурсу, за такого способу підключення, часто закінчується сумно — злочинці викрадають особисті дані та разом із коштами з рахунків. Пам’ятаєте, де безкоштовний сир?